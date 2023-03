Mientras se aguarda que esta tarde se conozca la inflación de febrero y los analistas anticipan una cifra superior al 6% (por encima de las estimaciones del Ministerio de Economía), el jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que controlar aumento de los precios será su primer y principal objetivo: “Lo garantizo, voy a bajar la inflación”, aseguró.

Larreta reveló que tiene un plan integral para atacar la inflación y planteó su estrategia para dejar de emitir pesos y controlar el precio del dólar.

“No es una sola medida, tenemos una serie larga de medidas que estamos trabajando en detalle. La Argentina no puede seguir gastando más de lo que tiene y emitir con la maquinita, tenemos que cortar con eso”, enfatizó.

Lejos de la pauta oficial prevista hacia fines del año pasado, cuando la baja transitoria a 5% mensual en el avance del IPC permitió imaginar un derrotero hacia la baja durante el primer semestre de este año, nuevamente el INDEC dará a conocer un dato de inflación negativo.

“La inflación es el primer objetivo que tenemos. Hoy la gente no llega al fin de semana, no le alcanza el sueldo. Cada día el sueldo vale menos. Además, hoy no hay precios, vas a comprar algo y a los dos días sale el doble o el triple”, lamentó.

Además, el jefe de gobierno porteño comentó las adversidades que tiene que afrontar los comerciantes: “Hoy no pueden trabajar. Venden y cuando tiene que reponer, reponen más caro y pierden plata. No se puede vivir así”.

En tal sentido, Larreta reveló parte de su propuesta para frenar el aumento de precios es vender más al exterior. “Tenemos que exportar más, no podemos depender del dólar. Argentina podría estar exportando más y se acaba el problema del dólar. Tenemos que encararlo y rápido”, afirmó.

Larreta evitó la ruptura de la oposición provincial: Sánchez-Alfaro la fórmula para la gobernación

La negativa de Roberto Sánchez a bajarse tuvo premio: encabezará la fórmula para gobernador, secundado por el peronista Germán Alfaro, que igual se llevó un premio grande, su mujer, la senadora Beatriz Ávila, será la candidata a intendenta en San Miguel de Tucumán.

El acuerdo se articuló desde las oficinas porteñas de Larreta, donde junto a Alfaro fueron hablando con todos los involucrados por teléfono.

"Felicitaciones a Germán Alfaro y Roberto Sánchez por haber llegado a un acuerdo. Son un ejemplo de compromiso y responsabilidad, poniendo a los tucumanos y a la unidad de Juntos por el Cambio por encima de todo. No tengo dudas: ¡juntos vamos a transformar Tucumán para siempre! Tienen todo mi apoyo", publicó el Jefe de Gobierno de CABA en su cuenta de Twitter.

La intervención de Larreta tiene valor político porque la alianza estaba virtualmente rota, luego de la última reunión de Alfaro y Sánchez en el Hilton de Tucumán, que terminó mal.