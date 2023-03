"El arresto domiciliario es una libertad encubierta", afirmó el abogado Manuel Pedernera ante la posibilidad que la fiscalía brinde ese beneficio al traumatólogo que se encuentra en prisión preventiva por agredir físicamente y provocar serias lesiones a su exesposa y de lastimar a su hija de 14 años.

El defensor de la víctima le puso nombre y apellido al acusado al señalar que "el traumatólogo se llama Luis Federico Allori, es un médico que trabaja en un hospital público donde tuvo sumarios administrativos por llevar armas y discutir con otras personas. Tiene antecedentes de adicción, estuvo en tratamiento e internado cinco veces. Esta persona es una bomba de tiempo".

"Acá explotó contra la señora esposa y su hija, por eso estamos reclamando justicia, porque todas aquellas personas que cometen violencia de género deben saber que un límite y ese límite lo marca el tribunal", afirmó Pedernera.

En relación a la causa, se conoció que durante la mañana de este martes se llevará adelante una audiencia donde el fiscal de Violencia de Género, Gerardo Salas, solicitaría el arresto domiciliario para Allori.

Según la acusación, el 12 de febrero el traumatólogo fue hasta la casa de su ex esposa, para llevarse a los hijos que tiene en común. En ese momento se desató una discusión que se tornó violenta cuando el sujeto tomó de la cabeza a la médica y la golpeó contra una pared.

En ese momento la hija de 14 años de ambos intervino lanzándole un vaso de vidrio a su padre para que se detuviera, pero el hombre respondió haciéndole un corte en la mano a la adolescente con uno de los vidrios rotos que dejó el recipiente.

Pedernera pretende que durante la audiencia de hoy se reformule el cargo por lesiones graves y que se deponga el traslado inmediatamente a la cárcel de Villa Urquiza.

"No queremos dejar de creer en la Justicia"

La víctima de Allori se mostró ante las cámaras de Los Primeros TV para expresar el temor que siente ella y sus hijos por la posibilidad de que su agresor goce de algunos beneficios. "Agradezco a las autoridades de la provincia que me brindaron todo el apoyo y cuento con custodia policial en la puerta de mi casa. Pero es una enorme preocupación que existe la posibilidad de que vaya a su casa con arresto domiciliario, la verdad que para nosotros es muy preocupante. No queremos dejar de creer en la Justicia, más con todo el apoyo que tenemos y que agradecemos. Pero realmente espero que no tengamos otro caso Tacacho".

El rostro de la mujer presenta las secuelas de las lesiones que le provocó su exesposo y sus palabras también demuestran el temor que viven al señalar que "tenemos mucho miedo, es una pesadilla la que estamos viviendo y no quiero dejar de creer en la justicia. Este es un hecho de violencia de género y esperamos que la Justicia actúe en consecuencia".