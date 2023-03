La mayoría de nosotros pasamos más tiempo del que nos gustaría admitir pegados a nuestros teléfonos. Y muchas personas, además, ni se imaginan la vida sin dispositivos móviles.



Sin embargo, las largas exposiciones a las pantallas no solo afectan a nuestro físico (mala postura, problemas de visión, etc.), sino que también son un problema para la salud mental. Por suerte, existen diferentes maneras de contrarrestar esa dependencia. Una de estas prácticas es la llamada detox digital.

Una desintoxicación digital consiste en reducir intencionalmente el tiempo de uso de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, computadoras y hasta televisores. La idea es desconectarse del mundo online para centrarse más en el momento presente, sin distracciones, y darle un respiro a nuestro cuerpo y mente.

El exceso de pantallas puede provocar daños en la salud mental de las personas. (Foto: Adobe Stock)



Las desintoxicaciones digitales sirven para desconectar de la tecnología. Las investigaciones relacionan esta práctica de “desenchufarse” con la mejora de los síntomas de la depresión, entre otros beneficios.

En qué consiste el detox tecnológico digital



Consiste básicamente en dejar de usar dispositivos electrónicos. Eso incluye no prender la tele ni la computadora. De esa manera se evita ver noticieros, programas de TV, reality shows, etc. Así como también implica no jugar videogames, no abrir el correo electrónico, y evitar contestar mensajes de texto o de WhatsApp.

¿Qué es una desintoxicación de redes sociales?



Al igual que el detox digital, la desintoxicación de las redes sociales consiste en abstenerse de participar o utilizar estas plataformas durante un periodo de tiempo (o indefinidamente). El objetivo es mejorar la salud mental y el bienestar general. Esta es una de las formas más populares de desintoxicación digital.

Investigaciones realizadas en estudiantes universitarios que se sometieron a desintoxicaciones de medios sociales que duraron de uno a siete días revelaron que la mayoría de los ellos informaron de cambios positivos en el estado de ánimo, mejor productividad, mejora del sueño y reducción de la ansiedad.

Y otro estudio publicado en el Journal of Social and Clinical Psychology descubrió que limitar el uso de las redes sociales a 30 minutos al día puede mejorar significativamente el bienestar de las personas.

Cómo afectan las redes sociales a la salud mental



Es innegable que las redes sociales tienen sus beneficios. Plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok nos mantienen conectados con amigos y familiares, sirven para encontrar personas inspiradoras, entretenernos y hacer que las esperas sean más llevaderas, por ejemplo.

Estar en constante exposición a las redes sociales puede generar depresión y ansiedad. (Foto: Adobe Stock)



Sin embargo, ya está comprobado que el uso excesivo de ellas puede traer complicaciones en la salud de las personas. Muchas veces, los niveles de ansiedad y depresión se ven afectados al estar en constante alerta por las vidas de desconocidos. Además, el comportamiento de los usuarios de estas redes, a veces puede ser tóxico y nocivo para la autoestima. En estas plataformas abundan el acoso, el bullying, las comparaciones constantes, además de discusiones, ataques e insultos.

Cómo iniciar un detox digital

Si estás preparado para una desintoxicación digital, pero no sabés cómo arrancar, lo principal es empezar con una meta u objetivo alcanzable.

Recordá que te vas a desenchufar por decisión propia. Lo idea es comenzar con restricciones temporarias pequeñas. No tocar el celular mientras ves una película, o dejarlo alejado de la mesa durante la cena son buenas iniciativas. A medida que te acostumbres, podrás ir aumentando la desconexión. Lo importante es que estés seguro de que vas a poder cumplir con el tiempo propuesto.

Por otra parte, una desintoxicación digital puede ser lo que vos quieras. Puede consistir en abstenerse de utilizar la computadora a la noche, o no contestar mensajes después de determinada hora, o no usar el celular apenas te despertás.

Como en la actualidad muchas veces no es posible desconectarse por completo, establecer límites es una forma estupenda de reducir el tiempo que pasamos frente a las pantallas.

Consejos para lograr una desintoxicación digital



A algunas personas puede resultarles bastante sencillo desconectarse y no tienen inconvenientes en dejar sus aparatos por largas horas. Sin embargo, a otras se les complica.

En estos casos, existen varias estrategias para intentar un detox digital exitoso. Aquí compartimos algunos tips: