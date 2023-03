Atentado contra Cristina: "Tiré el gatillo y no salió"

Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a la vicepresidenta dijo que no se arrepiente. "La quise matar por la situación del país", dijo.

Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, habló en exclusiva con C5N sobre el hecho que conmovió al país. "Tiré el gatillo y no salió", expresó en diálogo con Minuto Uno desde la cárcel, donde se encuentra tras el hecho.

A través de una comunicación telefónica con la producción del programa de Gustavo Sylvestre, Sabag Montiel no mostró compungido: "No me arrepiento". Enseguida, aclaró que el motivo que lo llevó a cometer semejante acto: "La quise matar por la situación del país".

El detenido por el intento de magnicidio, ocurrido el 1° de septiembre en Recoleta, escribió una carta. "Está fechada el 3 de marzo de 2023 y es parte del expediente judicial en el que se investiga el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se dirige al fiscal Luciani. La firmó de puño y letra", explicó el periodista Ariel Zak.

Entre los tramos más destacados del documento al que accedió C5N, el detenido en el penal de Ezeiza: "Me tienen secuestrado, no puedo salir por decisión de la vicepresidenta y de la jueza María Eugenia Capuchetti". Dentro del escrito incluyó un número telefónico, que pertenece al área de observación continua de la cárcel.

La producción de Minuto Uno se comunicó con Sabag Montiel, que brindó detalles sobre su proceder: "Yo lo hice por motus propia, ¿entendés? Están inventado una historia. Actué solo con respecto al atentado. Y tengo las pruebas acá, Brenda Uliarte no tiene nada que ver".

En la misma línea, explicó cómo fueron los pasos que dio rumbo al intento de magnicidio: "Estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma. Después me plantaron balas en mi casa. Pusieron droga diciendo que yo era un drogadicto. Están defenestrando, inflando una imagen que yo no soy todo lo que dicen".

Por último, el acusado describió por qué falló el ataque: "Imaginate los nervios de estar en un lugar, de tirar la corredera tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo no salió el tiro. Porque entre tanto tumulto, tanta gente, estaba nervioso".

La jueza quiere elevar la causa a juicio, pero el fiscal se opone

La jueza María Eugenia Capuchetti solicitó elevar a juicio el caso por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kircher. Sin embargo, el fiscal Carlos Rívolo se opuso al considerar qué hay medidas de pruebas pendientes de realización y que la decisión es prematura.

La Cámara Federal recomiendo en las últimas horas elevar cuanto antes a juicio la causa por las diferencias entre el fiscal del caso y la jueza Capuchetti. La magistrada le hizo saber la fiscal que la Cámara la apura para llevar a juicio a los acusados de atentar contra Cristina, por lo que pretende realizar la elevación a debate.

El fiscal le respondió que aún quedan medidas de prueba pendientes, entre ellas una que sería determinante relacionada con el análisis del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el acusado que gatillo contra Cristina.

Fuente: C5N