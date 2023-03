Colombia: una joven denunció que fue drogada en un Uber

En redes sociales, una usuaria denunció su caso de abuso en el que supuestamente habría sido drogada con escopolamina en un viaje de Uber en Bogotá, Colombia; según ella, tuvo que salir forzosamente del carro antes de que ocurriera algo peor.

@Byjaneeeeee indicó en su cuenta personal que tuvo que lanzarse del carro para salvarse, “ayer me escopolaminó un uber en Bogotá (...) me logré botar del carro en movimiento a tiempo, esta es mi historia quiero alertar a muchas personas / mujeres para que no les suceda esto”.

En el hilo que publicó en su cuenta de Twitter, explicó que el conductor tenía una puntuación 4,96 y contaba con más de 6 mil viajes. Relata que luego de abordar el vehículo, en una parte del trayecto el conductor canceló el viaje y cambió la pantalla de la aplicación.

Segundos después, la usuaria empezó a sentir mareo y dolores de cabeza, mientras el conductor estaba sacando su cabeza por la ventana, lo que le resultaba sospechoso.

Según Jane, al lanzarse del automóvil, una persona se acercó a ayudarla y la acompañó a la Policía para presentar el caso. Dado que los datos del conductor estaban en la aplicación, los agentes lograron identificar al hombre y las autoridades encontraron al conductor.

Qué hizo Uber

La plataforma emitió un comunicado en el que dice que ante el testimonio de Jane, entienden la preocupación y se inició una investigación junto a las autoridades para esclarecer el caso.

“Siguiendo nuestro protocolo de respuesta, nos comunicamos con la usuaria para brindar el soporte correspondiente y realizamos una investigación interna, donde a partir de diversas herramientas tecnológicas, podemos compartir que el arrendamiento terminó en el mismo punto donde la usuaria descendió del vehículo y no de manera anticipada”, indicaron en un comunicado enviado a Infobae.

Por el momento, la investigación no se archivará y debe continuar ante las autoridades. Además, se inhabilitó temporalmente la cuenta del conductor involucrado.

“Seguiremos dando soporte y dispuestos a colaborar con las autoridades competentes en caso de ser requerido”, agregaron.

De otro lado, la cuenta de la mujer desde la cual se denunció el caso, ya no existe.

Cómo alertar una emergencia

En aplicaciones como Uber, Didi, InDrive y Cabify, existe la posibilidad de hacer el llamado a la línea de emergencia, en caso de un accidente de tráfico o un delito violento.

Asimismo, en estas aplicaciones existe un ‘Botón de emergencia’ en la pantalla principal que permite llamar a la policía o a los servicios de emergencias disponibles en cada país de Latinoamérica donde funcionan cada una de estas apps.

Destacan desde las aplicaciones que es importante verificar los documentos requeridos para ser pasajero o conductor, como que la foto que aparezca en el servicio, sea la misma persona que lo está recogiendo, seguimiento en tiempo real del viaje y una opción que permite realizar denuncias dentro de la app.

Por un lado, en Uber, tanto usuarios como socios conductores pueden compartir los detalles de cada viaje con su familia y amigos. Esto se puede hacer en tiempo real a través de la aplicación y otros canales como SMS, mensajería instantánea y correo electrónico.

Además, se encuentran los contactos de confianza, donde se pueden definir hasta cinco personas con las cuales puede compartir cada trayecto. También está el funcionamiento del código PIN, para realizar una verificación adicional a la hora de solicitar un viaje.

Por último, Jane envió un mensaje a todas las mujeres a estar más alertas ante estos abusos. “Yo me salvé, pero muchas personas no lo podrán hacer así que uso este espacio para alertar”.

Fuente: Infobae