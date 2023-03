Aníbal Fernández cuestionó de qué trabaja Máximo Kirchner

El ministro de Seguridad dijo que la vice “se critica a sí misma” cuando cuestiona al Gobierno y planteó que a su hijo no le ve “estatura política”

Tras el acto de militantes K en Avellaneda, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, insistió con que Cristina Kirchner no está proscripta y cruzó a la vicepresidenta por sus críticas al Gobierno ante el aumento de la inflación.

Así, Fernández planteó que la exmandataria “se critica a sí misma” cuando apunta al Gobierno, ya que ella forma parte de la cúpula del Ejecutivo; y puso en duda de qué trabaja el diputado nacional y líder de La Cámpora. “Son mas oposición que oficialismo”, deslizó.

Tras un fin de semana con alta trascendencia pública para el kirchnerismo, el ministro de Seguridad habló con CNN Radio y Cadena 3 al llegar a la sede de su cartera y respondió primero los cuestionamientos que hizo Máximo Kirchner cuando dijo que “algunos” están más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante. “Que lo explique él, no sé qué quiere decir. ¿Sabe qué hora es? Las ocho de la mañana. A las ocho de la mañana, yo viviendo en Lomas de Zamora, llego al ministerio a mi cargo, a trabajar como un perro todo el día para tratar de hacer todo lo que tenemos que hacer. Yo no sé cuántas horas trabaja él, ni qué es lo que hace él, porque nunca lo supe”, deslizó el funcionario contra el diputado nacional.

Entonces, le dijo también que antes de exponer una crítica debería “saber de qué está hablando” y remarcó que no tiene “ningún interés” de que le vaya mal a la vicepresidenta, a quien -según planteó- le tiene “gran cariño y amor” por haber trabajado a su lado tanto tiempo.

Convencido de que la vicepresidenta no está proscripta, como sí lo creen los sectores del Frente de Todos que la tienen como principal referente, Fernández fue contra la idea planteada en el plenario de la militancia de Avellaneda, de “romper” esa supuesta proscripción y pedir por una candidatura de Cristina Kirchner.

“Discutimos en esta posición visiones que no son gráficas. Por un lado dicen que Cristina está proscripta y, tratando de explicarlo uno desde el punto de abogado, uno dice: ‘No, proscripta no está'. Pero Cristina se llama a sí misma proscripta. ¿Quieren utilizar ese término? Utilicen lo que quieran, pero después aparecen otros que quieren que sea candidata. ¿Cómo es? ¿No está proscripta? ¿Cómo va a ser candidata?”, se preguntó y sintetizó: “La verdad es que no está proscripta y puede ser candidata. Para ser candidata tiene que competir en las PASO. Si gana las PASO, competirá; y después si tiene los votos suficientes, estará volviendo”.

Seguro también de que el Presidente se postulará pese a la resistencia de sus detractores internos, el ministro de Seguridad cargó fuerte contra aquellos que critican puertas adentro. “Lo primero que tendrían que haber visto es que el Presidente y Cristina llegaron por la voluntad popular, representando a un segmento importante del electorado que se llama Frente de Todos. Y en esa representación todos tenemos la misma visión. Algunos porque no les gusta, se paran en la vereda de enfrente y tiran piedras. Eso es inaudito, de ninguna manera se acepta que hagan una cosa de esas, como lo hicieron y lo hacen permanentemente”, indicó.

En ese sentido dijo que él defiende los intereses “de un gobierno peronista que está tratando de llevar las cosas de la mejor manera” y lanzó: “¿Vos podés hacerlo de mejor forma? Competí y hacelo”.

Para cerrar, Fernández sostuvo sobre el kirchnerismo: “Son más oposición, que oficialismo. Ellos llegaron con una responsabilidad que no están ejerciendo. Eso es lo que más bronca me da”.

Duras críticas a Máximo Kirchner

También criticó al hijo de la ex mandataria, Máximo Kirchner, de quien puso en dudo su idoneidad para estar en política. "Son las 8 de la mañana, y yo viviendo en Lomas de Zamora llego al ministerio para trabajar todo el día como un perro. Yo no sé cuántas horas trabaja él, ni qué es lo que hace él, porque nunca lo supe", apuntó.

Consultado por los dichos del hijo de la vicepresidenta, quien afirmó que “algunos están más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante", fue tajante: “No sé qué quiere decir, que lo explique él".