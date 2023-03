“Fueron horas desesperantes: no me entraba en la cabeza que mi hija estuviera desaparecida y llegué a pensar lo peor”, cuenta Mónica. Entrecortada por la emoción, su voz llega del otro lado del teléfono desde El Carril, una pequeña localidad ubicada 40 kilómetros al sur de la ciudad de Salta.

La madre habla de la pesadilla que duró toda una tarde y gran parte de una noche de mediados de noviembre del año pasado. Fueron siete horas que parecieron eternas y en las que temió perder para siempre a Antonella, que tiene 11 años y es la más pequeña de sus tres hijas.

Todo empezó a las 18.20, cuando Mónica (su nombre y el de su hija fueron cambiados para preservar su identidad) estaba en su casa con su marido y su pequeña nieta. Mientras cuidaba a la bebé, esperaba que Antonella llegase de la escuela.

A la niña la había ido a buscar el chofer de confianza de la familia, como solía hacerlo todos los días. La esperaba en la puerta, a las 18.10 en punto, cinco minutos antes del timbre de salida. Pero esa tarde, Antonella no apareció y a las 18.20 a Mónica le sonó el celular.

“Era el chofer. Me dijo que mi hija no había salido. Le pedí que se bajara y preguntara. El maestro le aseguró que Anto ya se había ido y yo le respondí que no podía ser: ella no estaba autorizada a irse con nadie más y jamás se manejaba sola”, explica Mónica, que tiene 51 años.

Por eso, cuando escuchó que “ya se había ido”, se le heló la sangre. A partir de ese momento, comenzó una odisea que duraría hasta la madrugada y movilizaría a un pueblo entero y varios organismos de distintos niveles para encontrar a Antonella y a una compañerita un año mayor que ella, Lucía (su nombre también fue cambiado), de 12 años.

Las dos habían desaparecido juntas después de clases y la historia se viralizó rápidamente en los medios de comunicación locales. En la investigación intervino una fiscalía especializada en trata de personas, ya que en el primer momento se investigó la hipótesis de que podrían haber sido captadas por una red de ese tipo, un delito que en la zona tiene muchos antecedentes y que está presente en las conversaciones de las adolescentes.

La mamá de Antonella, sigue teniendo la certeza de que “necesariamente hubo un adulto involucrado”

Finalmente, a las chicas las hallaron a salvo por la noche en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes de la ciudad de Salta, a más de 40 kilómetros de El Carril. Cuando la policía aeroportuaria se les acercó, estaban solas, con una ropa distinta a la que se habían puesto en sus casas esa mañana. Antonella, además, tenía otro corte de pelo. Hablaban de un supuesto vuelo a Buenos Aires y después a México.

Luego de investigar lo sucedido, de realizar entrevistas y revisar cámaras de seguridad, la fiscalía descartó que hubiese habido la comisión de un delito, concluyendo que las chicas se habían ausentado por cuenta propia. Pero la familia de Antonella sigue pensando que hubo al menos un adulto involucrado en todo lo que pasó.

Más allá de la hipótesis detrás de la desaparición, el éxito y rapidez de la búsqueda hizo que el caso disparara la creación de un protocolo por parte del Ministerio de Justicia de Salta para futuras desapariciones de personas en esa provincia.

