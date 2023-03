Dibu Martínez es pretendido por un grande de Europa

Después de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el mundo del fútbol comenzó a poner los ojos en las grandes estrellas del plantel. Jugadores como Alexis Mac Allister o Enzo Fernández fueron los primeros en recibir jugosas ofertas siendo el ex mediocampista de River Plate el que terminó emigrando de Portugal a Londres a cambio de 120 millones de euros.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos que acapararon la atención de los poderosos de Europa. Emiliano Martínez, quien se llevó el trofeo al mejor arquero del torneo y el The Best en la gala de París, está en la mira del Tottenham de Inglaterra, según informó el periódico The Sun.

El equipo londinense ya está pensando en el futuro reemplazante de Hugo Lloris, que con 36 años, y tras anunciar su retiro de la selección francesa, podría poner punto final a su carrera como futbolista. El Dibu, de todos modos, no es la primera opción que tendrían los Spurs en carpeta.

Futura negociación

El principal apuntado para proteger los tres palos es el arquero de Inglaterra Jordan Pickford, pero su reciente acuerdo de renovación con el Everton por cuatro años y medio podría poner trabas a una futura negociación. La única posibilidad que se pueda acordar ese traspaso sería si los Toffees descendieran en esta temporada (hoy están a un punto de la zona de descenso).

Es por eso que el argentino aparece inmediatamente después y el Tottenham podría pagar lo mismo por uno u otro: 39 millones de euros. En el caso de que se concrete la compra, el arquero de 30 años podría volver a Londres después de lo que fue su paso por el Arsenal. Al mismo tiempo, compartiría equipo con su compañero de selección Cristian Cuti Romero.

El ex Independiente, en tanto, ya demostró sus ganas de escalar en el fútbol europeo al asegurar que está listo para disputar la Champions. “Todavía tengo hambre, quiero ganar la Champions League. Obviamente, me gustaría hacerlo con el Aston Villa, pero será difícil porque el club aún está en fase de crecimiento”, aseguró en una entrevista con France Football.

“Gané el título más bonito que hay con la selección y ahora apunto al título más importante de clubes. Me gustaría ganar un título con Aston Villa. Pero es complicado… Tengo la sensación de que hoy tengo nivel para jugar la Champions e intentar ganarla”, sentenció.