"The Last of Us" llegó al final: todas las curiosidades

The Last of Us | Tráiler episodio 9

No hay final sin tragedia. The Last of Us cumple con ese mandato ante cada uno de sus cierres. Como un loop shakesperiano, en cada episodio que se vio desde que empezó hay una sorpresa y las lágrimas del espectador fluyen como el cordyceps venenoso que se desparramó para infectar a ese universo imaginario.

El último capítulo de su primera temporada no iba a ser la excepción a esta estructura: la ficción protagonizada magistralmente por Pedro Pascal y Bella Ramsey consigue demoler a los fanáticos con una pieza a la altura de su reciente historia.

Todas las curiosidades y referencias del episodio final de The Last of Us

Se nos muestra por primera vez a Anna, la madre de Ellie. Está interpretada por Ashley Johnson, la actriz que da vida a la propia Ellie en los videojuegos.

Hay un par de elementos de Anna que posteriormente serán identitarios para Ellie. La chaqueta que lleva la madre y con la que envuelve a Ellie es la misma que llevará la joven en su adolescencia. El cuchillo que utiliza Anna para matar al infectado que la persigue se convertirá en el arma principal de Ellie en el futuro.

Nunca se ha respondido exactamente el motivo por el que Ellie es inmune, pero su nacimiento puede darnos una pista. Anna da a luz a su bebé justo tras ser mordida por un infectado, pero ella misma se apresura a cortar el cordón umbilical para evitar que la infección se propague hasta Ellie. Quizás el córdyceps sí que entró en el sistema de Ellie, aunque no lo suficiente como para infectarla, por lo cual su cuerpo genera los mensajeros químicos que hacen creer al hongo que ya está infectada.

Joel le comenta a Ellie que lleva mucho tiempo sin tocar la guitarra y que, tras todo este viaje, podría enseñarle a tocar el instrumento. Es una conversación sacada directamente del videojuego.

La situación en la que Ellie corre a ver la jirafa es calcada a la del juego. Joel le impulsa a una zona superior para que le pase una escalera, pero ella se distrae con el animal y la deja caer. Mientras corre metiéndole prisa a Joel, podemos ver la silueta de la jirafa a través de las lonas que tapan las ventanas. Ambos le dan de comer a la jirafa y todo termina observando a la manada desde la azotea de un edificio.

Joel y Ellie llegan a un campamento médico abandonado y él habla acerca de lo que sucedió tras la muerte de Sarah. Joel revela que se intentó suicidar, pero en el último momento no se atrevió y recibió una herida en la cabeza. Todo eso fue al día siguiente de la muerte de su hija y esto conecta con una escena opcional en la ciudad de Pittshburg en el videojuego. Durante la incursión en el hotel, podemos encontrar a una pareja que está muerta en una bañera junto a una nota de suicidio. Ellie indica que han tomado la vía fácil, pero Joel le dice que "créeme, no es fácil", sugiriendo que él mismo intentó quitarse la vida.

Por qué “The Last of Us” es la mejor serie basada en un videojuego

The Last of Us es mucho más que una serie. Es la mejor trasposición que se hizo hasta el momento de un videojuego a una ficción. No solo porque traslada (con algunas diferencias) la acción desmesurada del juego, sino porque los creadores supieron ubicar al drama como eje del relato.

Craig Mazin y Neil Druckmann nunca entraron en vericuetos imposibles de desandar de personajes secundarios, ni se detuvieron solo en la acción. Desarrollaron lo mejor de cada uno de sus protagonistas, con el acompañamiento extraordinario de los demás.

En sus nueve episodios, el drama del apocalipsis se hizo carne en los creadores, los fanáticos y sus protagonistas. Las lágrimas brotaron ante cada definición: esa pesada herencia de Joel en el inicio de la hecatombe mundial, que ubicó su camino, todavía conmueve y sensibiliza. Todos podemos ser él.

La empatía que genera la trama de The Last of Us, además, está inmersa en piezas musicales sublimes lideradas por la canción de apertura del argentino Gustavo Santaolalla. Como un western crespuscular, aquellos del italiano Sergio Leone o los del John Ford que volvió de la Segunda Guerra Mundial, la sinfonía apesadumbrada mueve sentimientos en cada paso, giros, tiros y peleas que hay.