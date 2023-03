Camila Lattanzio quedó fuera de Gran Hermano (Telefe) en la última gala de eliminación del ciclo. Con la mayoría de votos en contra, la participante abandonó el reality.

El miércoles pasado, Camila Lattanzio, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Romina Uhrig fueron las cuatro participantes que quedaron en placa. El día anterior, Nacho Castañares se había convertido en el primer finalista del reality tras consagrarse ganador de la prueba de líder. Sin embargo, de acuerdo a las nuevas directivas del reality, no pudo salvar a ninguno de sus compañeros de la placa.

Cuando Santiago Del Moro entró por el televisor al living, los hermanitos ya estaban reunidos alrededor del sillón grande que utilizan cada vez que el conductor se hace presente. En primer lugar, anunció quién continúa en el juego. “Marcos seguís en la casa”, le dijo y el salteño mostró su alegría sin inmutarse mucho, como es su costumbre.

Así las cosas, las participantes que continuaron fueron Camila, Julieta y Romina. “Mi corazón está nervioso pero mi mente está tranquila, no me arrepiento de nada de lo que hice y me mostré así tal cual como soy y no hice nada para agradar a la gente, si me eligen entiendo que bancaron mi juego”, dijo Julieta.

Cuando le tocó el turno a Camila, ella fue contundente. “Yo acá vine a disfrutar y que me quede ese recuerdo hermoso de ser parte de Gran Hermano, no entré como yo quise cuando entraron todos, pero todo tuvo que pasar por alguna razón y desde que entré mi cabeza estuvo en la final, siento que progresé muchísimo y pude demostrar lo que soy realmente, sobre todo desde que llegó la familia, pude demostrar esa Camila que soy”, explicó.

En tanto, Romina se mostró calmada. “Estoy súper tranquila esperando lo que la gente decida, pero disfrutando mucho este tiempo, obviamente que extrañando un montón, muy contenta por Caramelo, justo yo quería un perrito así que ya me lo llevo para las nenas, así que muy contenta y muy agradecida”, expresó.

Del Moro anunció que quien continuaba en la casa y se metía entre los mejores cuatro fue Julieta. La joven de Villa Devoto dijo que estaba temblando. “Es como que no se puede comparar con nada este momento, ver mi nombre ahí es poder sentir que algo bien estoy haciendo y le prometo a la gente que voy a seguir con mis principios”, dijo visiblemente emocionada.

“Cami y Romi, Romi y Cami, dos grandes jugadoras, han dado todo para llegar a esta instancia”, dijo el conductor y los dejó por un rato hasta que volvió a aparecer en vivo adentro de la casa.

“Noche récord con más de 2 millones de votos”, anunció ya en el estudio y acto seguido dio el porcentaje con el que Julieta había quedado adentro del certamen: “8,99%”.

Camila se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano

Durante la tarde del domingo, Julieta se había mostrado muy ansiosa, pero a la vez le comentó a Romina que extrañaba mucho a su novio. En una charla íntima entre las dos, la joven de 21 años reveló que lo que más quiere es salir a ver a Lucca y tener relaciones sexuales con él. “No voy a aguantar para verlo”, dijo, mientras Romina le daba consejos acerca de qué hacer para encontrarse con su novio. “Andá a un hotel de verdad, que es más lindo”, le recomendó la exdiputada, mientras la hermanita se reía.

Finalmente, Del Moro entró nuevamente a la casa para anunciar quién de las dos había sido eliminada. “Quien se va finalmente de la casa es...¡Camila!”, anunció ante la mirada de Romina, quien se quedó muy feliz de continuar en el juego.