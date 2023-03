Durante esta noche y luego de que fuera anunciado que "Argentina, 1985" no alcanzó el Oscar a la "mejor película de habla extranjera", el presidente Alberto Fernández se pronunció en su cuenta de Twitter y felicitó al equipo que integró el film, al cual calificó como "maravilloso".

A pesar no haber ganado la estatuilla, el primer mandatario invitó a todo el pueblo argentino a celebrar "el enorme orgullo de que el cine argentino nos represente frente al mundo, por la democracia y con infinito talento".

En este sentido, el jefe de Estado destacó que "este año la Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida. Nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia sigue intacto, la violencia debe desaparecer y la voluntad popular debe existir para siempre".

De la misma manera, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, expresó su agradecimiento a los productores, directores y actores del film argentino por "mostrarle al mundo nuestro talento y por mantener viva la conversación sobre los valores democráticos y el respeto por las instituciones".

La película ganadora resultó ser la alemana "Sin novedad en el frente" de Edward Berger, cuya propuesta antibélica ambientada en la Primera Guerra Mundial convenció a la Academia, quedándose con el tan ansiado Oscar.

Quiero felicitar a cada persona que formó parte de la maravillosa película #Argentina1985. #Oscars



— Alberto Fernández (@alferdez) March 13, 2023

Gracias a todo el equipo de #Argentina1985 por representar lo mejor del cine argentino en los #Oscars2023, por mostrarle al mundo nuestro talento y por mantener viva la conversación sobre los valores democráticos y el respeto por las instituciones. ¡Orgulloso de ser argentino!

— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 13, 2023

"Argentina, 1985" no ganó el premio Oscar



La película de Santiago Mitre competía como mejor película internacional en la 95° entrega de los Premios Oscar.

Tras competir con la alemana "Sin novedad en el frente", la belga "Cerca", la polaca "EO" y la irlandesa "The Quiet Girl", "Argentina, 1985" no resultó elegida por la Academia como 'mejor película de lengua extranjera' sino que, tal como expresaban las apuestas, el film alemán de Edward Berger se alzó con la estatuilla deseada poniendo fin al sueño albiceleste.

En lo que significó una verdadera disputa entre Argentina y Alemania, la categoría que premia a las películas internacionales pasó muy de cerca por las manos de Ricardo Darín y Peter Lanzani, dejando el sinsabor de no haber ganado, aunque persiste la felicidad de haber levantado un Globo de Oro, también en Hollywood.



La película alemana antibélica ambientada en la Primera Guerra Mundial, escrita por los guionistas Lesley Paterson e Ian Stokell en base al libro "Im Westen nicht Neues", de Erich Maria Remarque, cuenta el camino que emprende un joven de 17 años llamado Paul Bäumer (Felix Kammerer), quien motivado por su idealismo y patriotismo se alista con su grupo de amigos en el ejército alemán en 1917, pero acaba transformándose en una pieza ínfima del ajedrez militar y político que se juega en otro lado, completamente alejado de las trincheras plagadas de cadáveres, miseria y hambre.

El buen pasar de este film por los Premios Oscar se veía venir, sobre todo luego de convertirse en la película más nominada de la última edición de los Bafta del cine británico, donde consiguió 7 de las 14 nominaciones en la ceremonia en Londres. Ahora, en los Oscar, el crudo film está candidateada para nueve categorías, siendo la principal de ellas a "Mejor Película".

Por su parte, el largometraje argentino que relata el juicio a las Juntas Militares de nuestro país, tras una última y sombría dictadura militar, no ha logrado el premio deseado pero sí ha conseguido - tal como expresó Santiago Mitre previo a la gala - llenar "las salas de Argentina" y generar "interés en los más jóvenes y en lugares del mundo donde no conocían esa parte de nuestra historia". De hecho, el productor y director del film manifestó estar "contento" por "haber podido aportar un grano de arena a esa gran lucha que es mucho más grande que el cine".