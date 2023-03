Alarma en las pymes porque el consumo se desacelera

Las ventas minoristas pymes cayeron 0,9 por ciento en febrero frente al mismo mes del año pasado, medidas a precios constantes, y acumulan un descenso de 0,6 por ciento en los primeros dos meses del año, por lo que solicitaron que se activen más medidas de financiamiento. El Índice de Ventas Minoristas Pymes correspondiente al segundo mes del año, arrojó que en la comparación mensual los comercios vendieron en febrero un 0,6 por ciento menos que en enero.

Según se observa, las ventas del mes se concentraron mayoritariamente en bienes y servicios vinculados al sector turismo y además, en febrero se registró un fuerte aumento en los precios de los Alimentos con su máximo exponente en la dinámica de la carne vacuna, con subas mensuales que promediaron el 25%, que redujeron la capacidad de compra para otros productos.

El indicador de CAME informó que en la comparación anual, de los siete rubros relevados en febrero, crecieron Farmacia (+7,9%), Alimentos y Bebidas (+2,6%) y Perfumerías (+1,7%).

En cambio, se retrajeron Textil e Indumentaria (-11%), Bazar, decoración, textiles del hogar y muebles (-3,4%), Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción (-1,1%) y calzados y marroquinería (-0,8%).

Se reduce el poder adquisitivo

El titular de la CAME, Alfredo González, dijo que más allá de la gran temporada turística, el sector pequeño y mediano tuvo caídas en las ventas. "No solamente nos pega la baja en ventas porque se reduce el poder adquisitivo de nuestros clientes, sino también la incertidumbre macroeconómica que se genera y eso pega de lleno en el día a día de nuestras empresas, que bien sabemos que no somos los que formamos el precio", señaló González.

Y añadió: "No es que tengan la culpa los que forman el precio, sino la situación macroeconómica y este proceso inflacionario que lamentablemente volvió a crecer estos últimos dos meses".

"En el caso de las pymes industriales se sigue manteniendo un nivel mínimo pero importante que hace a que el uso de la capacidad instalada esté todavía en un 70%, si bien ha bajado del 75%, pero todavía se mantiene alto y eso hizo a que de alguna manera la industria pyme se siga manteniendo, que no quiere decir que está creciendo", explicó el dirigente.

Destacó que los bancos públicos estatales "son los que mayor crédito dan. Creo que se debe trabajar mucho desde el comienzo y se debe dar un debate profundo sobre la ley de entidades financiera para profundizar en el financiamiento".

"Se están largando líneas bonificadas a nivel nacional colaboradas con algunas líneas de las provincias pero estamos hablando tasas subsidiadas entre el 40% y 50%, realmente es difícil. Son muy pocos los productos que uno pueda llegar a poner un margen de ganancia del 50%, se maneja entre el 25% y el 30%", remarcó.

