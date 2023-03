La temperatura bate récords históricos en diferentes zonas de la Argentina y no parece haber respiro cercano; podría ingresar un frente frío en los próximos días, pero que no provocaría un descenso pronunciado

Marzo no da tregua: ¿Hasta cuándo puede extenderse la ola de calor?

Las temperaturas de marzo agobian, aplastan, tiene a todos desconcertados y mientras alimentan la ola de calor que no se detiene, siguen rompiendo récords. Con parte del país bajo alerta roja o amarilla, la pregunta es hasta cuándo seguirán estas condiciones que ya convirtieron al verano en el más cálido desde que se tiene registro.

El panorama no es alentador. Se espera que la temperatura sea elevada durante los próximos dos días en Tucumán y hasta el fin de semana serían superiores a los 35°C cuando la posible llegada de un frente frío podría hacer cambiar el escenario. Hasta ese momento, el alivio no sería muy significativo ya que la temperatura solo bajaría algunos grados.

A partir del martes, en toda la zona centro-este del país, permanecerá la masa de aire cálido aunque con un ingreso de humedad al ecosistema climático. Este efecto podría generar algunas lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y leves descensos de temperatura. A partir de la segunda mitad de la semana la presencia de precipitaciones aumentaría hasta llegar al fin de semana cuando se espera una baja de los registros más pronunciado.

La situación tiene desconcertados a los expertos que analizan las variables climáticas, pero las causas del fenómeno están bien establecidas. “Con el anticiclón proveniente del océano Atlántico sur muy intensificado en superficie, que aporta viento norte y humedad al centro del país y condiciones de bloqueo atmosférico en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la franja central del país, se impide el ingreso de aire más frío a la región y hace que las temperaturas sean persistentemente muy altas para la época del año”, explican desde el SMN.

El verano, que para la ciencia que estudia los fenómenos climáticos terminó el 1° de marzo, fue, además del más cálido, uno de los menos lluviosos desde que se tiene registro. Los últimos tres meses se constituyeron como el tercer período más seco desde 1961 y a nivel país, con un 29,1% menos de precipitaciones de lo normal. En primer lugar se encuentra el verano 1961/1962 y en segundo, el de 1988/1989.

Al evaluar toda la Argentina las temperaturas medias no se consideran porque no son representativas ya que abarcan registros muy amplios, pero los meteorólogos trabajan en base a anomalías, es decir, en cuánto se diferenció la temperatura a lo normal de cada zona.

El calor también genera una fuerte demanda de energía eléctrica que este sábado alcanzó un pico histórico al llegar a los 27.203 MW, el nuevo récord para un día sábado de acuerdo a los datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). El pico de consumo fue a las 14,35 y superó al anterior registro de 26.746 MW del 11 de febrero.

Cómo evitar un golpe de calor

Estos niveles de temperaturas son “muy peligrosas” para las personas, ya que pueden afectar incluso a personas saludables, de acuerdo con el SMN. Por esto mismo, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar un golpe de calor y pasar las altas temperaturas de la mejor manera posible.

Para prevenir un cuadro de este estilo, hay que cuidar la hidratación y la alimentación, por lo que se recomienda no ingerir bebidas muy frías o calientes, no comer alimentos pesados y beber abundante agua; reducir la actividad física en los horarios de mayor calor; permanecer en lugares ventilados y frescos; vestirse con ropa holgada y liviana; mojarse el cuerpo con frecuencia; no exponerse al sol directo entre las 10 y las 16 horas; evitar las bebidas alcohólicas; y nunca permanecer en lugares encerrados y sin ventilación.

Los síntomas más comunes de un golpe de calor son temperaturas corporales por encima de los 40 grados; piel roja y caliente; respiración y frecuencia cardíaca acelerada; dolor palpitante de cabeza; alteración del estado mental como vértigos, mareos, desorientación, delirios, confusión o pérdida del conocimiento; y hasta convulsiones. En el caso de presentar cualquiera de estas manifestaciones físicas, se aconseja acudir a un centro médico para recibir la atención correspondiente.