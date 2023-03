En Hollywood falta cada vez menos para la entrega de los premios Oscar, y en la Argentina se vive con una efusividad pocas veces vista El cine nacional está ante la posibilidad de ganar su tercera estatuilla y Argentina 1985 busca colocar su nombre al lado de La historia oficial (1986) y El secreto de sus ojos (2010) y motivos para ilusionarse no le faltan. La película de Santiago Mitre, viene de cosechar premios y elogios en una aventura que empezó hace seis meses y que está a horas de finalizar en el Dolby Theater, este domingo desde las 22 hora Argentina.

Algo de eso transmite el semblante de Peter Lanzani, quien interpretó al fiscal Luis Moreno Ocampo, en el filme que retrata el juicio a las juntas militares de la última dictadura.

“Es una mezcla de sensaciones, estamos muy contentos, venimos viajando hace mucho tiempo para llegar a este momento que por suerte se nos dio”, señaló el actor con una sonrisa de plenitud. “Somos muy agradecidos y afortunados de saber que tenemos la oportunidad de estar acá, así que disfrutándolo entre amigos y haciendo programas, llenándonos de anécdotas que en definitiva somos una recopilación de eso”, agregó.

"Estamos muy orgullosos de poder estar representando a nuestro país con una película que nos identifica muchísimo y que fue un torbellino de emociones rodarla, y también ver lo que sucedía en el mundo en los festivales o en las premiaciones que tuvimos, las devoluciones de la gente fueron muy increíbles y gente de todos los lugares del mundo, así que muy orgullosos", afirmó a la prensa.

Oscar 2023, todos los detalles la ceremonia

La entrega de las estatuillas doradas será televisada a partir de las 21 de la hora local, mientras que una hora antes comenzará la transmisión con el Preshow oficial en las señales oficiales, TNT y TNT Series, a las que este año se sumará, desde las 20, la plataforma de streaming HBO Max.

A partir de las 18, el canal E! Entertainment brindará una cobertura del evento que, a partir de las 19, mostrará el paso de las estrellas por la tradición “alfombra roja”, que este año cambió de tonalidad por un color champagne: una diferencia estilística lejos de la tradición que se mantenía desde la gala de 1961.

La musicalización de la fiesta tendrá varios artistas invitados. A Lenny Kravitz le tocará el tradicional segmento In Memoriam, donde se homenajea a las estrellas y artistas fallecidos desde la última premiación.

También se presentarán en vivo cuatro de las cinco canciones nominadas al Oscar. De esta manera, Rihanna, que recientemente dio una muestra de su vigencia en el entretiempo del Superbowl, llevará “Lift Me Up”, del soundtrack de Pantera Negra: Wakanda por siempre. El exlíder de Talking Heads, David Byrne, tocará junto a Son Lux y la nominada Stephanie Hsu la canción de la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, “Lift me Up”. También sonará “Applause”, nominada por su aparición en Tell It Like A Woman, en la interpretación de Sofia Carson y Diane Warren. Por último, “Naatu Naatu”, del film RRR, traerá los sonidos de la India al Dolby Theatre. Todavía permanece la duda de si la quinta nominada, “Hold My Hand”, de Top Gun: Maverick, firmada por Lady Gaga, que ya ganó en esta categoría por su canción “Shallow” de Nace una estrella, se presentará en la ceremonia.