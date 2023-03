Gran Hermano llega a su recta final y el cansancio mental, el descuido de la higiene y el aseo de la casa se comenzaron a ver desde hace varias semanas y una de las involucradas en esto es Julieta Poggio, que sigue con los problemas de higiene dentro de la casa.

Sus compañeros buscan decirle de todas las maneras que la situación les es incomoda, pero a veces el cansancio corporal juega un rol importante. En las últimas horas, Julieta transpiró demasiado debido a la intensa ola de calor que hubo en Buenos Aires.

Ante lo ocurrido Nacho, con mucho respeto y disimulo, le pidió que se duchara antes de irse a dormir. “Me cuesta porque tengo sueño. Basta, un ratito más... Tengo mucho sueño”, intentó excusarse la Juli Poggio, mientras que Camila le insistió: “Una mini ducha, un poquito de agua”.

Las críticas en redes

Como era de esperarse, los fans de Gran Hermano no pasaron por alto lo ocurrido con Julieta, o Disney como se la nombró dentro del reality y la acusaron de no tener respeto por el prójimo. “Le debe salir alto tufo para que la obliguen a bañarse”, “Qué mugrosa que es, no puede ser”, “Mucha princesa, pero no toca el agua y el jabón ni de casualidad”, “Qué sucia”, “Un horror el olor a ‘pocha’ que debe tener”, fueron algunos de los comentarios.

Sus ex compañeros no la quieren

Julieta Poggio descubrió que es una de las participantes más odiadas por los televidentes y por sus propios ex compañeros, que les dieron mensajes en la gala del pasado jueves para incentivarlos a que aguanten un poco más.

Una de las exconcursantes que le mostró su lado más filoso fue Coty Romero. La correntina le remarcó que nunca entendió que su “traición” fue una jugada y no un tema personal. Por su parte Juliana Díaz -que fue expulsada por dar información del exterior tras el repechaje-, lanzó una frase lapidaria: “Marquitos, Cami y Nachito, acá haciéndoles el aguante. Al resto, mis amores: ‘No se muerdan la lengua porque se van a morir envenenadas’”.

Afortunadamente, Poggio sintió alivio al escuchar a Daniela Celis, su compinche. “Los quiero felicitar por estas instancias finales a las que llegaron. Realmente hicieron un camino supe largo y no se olviden que el premio mayor fue entrar a la casa de ‘Gran Hermano’. Les quiero mandar un saludo muy especial a Romi y a Juli que las extraño con todo mi corazón”,

Por otro lado, Coti Romero, habló de Poggio. “Ella dice que no le gusta la falsedad, entonces no se gusta a sí misma”, declaró y, a su vez, prosiguió diciendo. “Ella habló de Camila y le dijo que era un fideo, que se merecía el bullying, que bailaba horrible. Habló de su cuerpo”, la acusó, verborrágica.

Este domingo, la participante podría convertirse en la última participante en quedar eliminada, ya que está en placa junto a Marcos, Camila y Romina, que tiene todas las fichas para dejar la casa.