El arquero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, subastó los guantes que utilizó en la final del Mundial de Qatar ante Francia en 42 mil dólares. El monto fue donado en su totalidad a la sala de Oncología del hospital Garrahan.



Martínez participó de la transmisión vía Zoom durante la subasta y afirmó que no dudó en donar los guantes cuando se le dio la opción, ya que es una buena causa para los chicos.

EMILIANO MARTÍNEZ. El arquero participó del evento vía Zoom (Foto: Agencia Télam)

“No es sólo fútbol y levantar la Copa del Mundo, sino ayudar y dar futuro a niños que no tienen posibilidad de lograrlo”, sostuvo el elegido como mejor arquero del mundo en los premios The Best.

El ganador de la subasta hizo la compra de manera anónima y se llevó los guantes con los que Martínez se lució a lo largo del Mundial de Qatar 2022 por 45.000 dólares.

La subasta estuvo conducida por Diego Korol y minutos antes de finalizar, los guantes estaban ofertados a 32.500 dólares y rápidamente la cifra comenzó a elevarse hasta llegar sobre el cierre a 42 mil.

En el mismo sentido, el arquero de la Scaloneta esperó que haya muchas otras actividades durante todo el año para ayudar a las salas del Garrahan y otros hospitales pediátricos.

Dibu Martínez reveló una de sus mayores preocupaciones en el fútbol: “No se lo deseo a nadie”

El arquero campeón del mundo con la Selección argentina, especialista en penales, sorprendió con una declaración. El recuerdo del Mundial.

El arquero de Aston Villa, de Inglaterra y campeón del mundo con la Selección argentina, Emiliano Martínez, reveló que “nunca” prefiere llegar a los penales, una de sus especialidades.



“La verdad es que nunca quiero ir a penales, porque las chances son compartidas mitad y mitad con el que ejecuta. Por eso nunca imagino decir ‘voy a penales y lo gano’, ya que es muy difícil y sé que en cualquier momento me va a tocar perder en esa instancia y lo tendré que aceptar. Imagínense que mucho menos iba a querer llegar a algo así en la final del mundo con Francia”, contó Dibu en una entrevista con el sitio Goal.

“Por eso me arrodillé cuando Lautaro Martínez se perdió el gol en la última jugada de la final con Francia, ya que a mí me importaba ganar el partido en los 90 minutos o el adicional, porque los penales son una moneda al aire y nunca se sabe si sale cara o cruz. No le deseo a nadie definir de esa manera”, remarcó.



Dibu Martínez, arquero de la Selección argentina (Foto: AP/Petr David Josek)

Y para ratificar aun más su pensamiento, sostuvo que los dos momentos que más “sufrió” en el Mundial fueron “los empates que lograron Países Bajos y Francia”.

“Y en el caso del partido con los franceses, cuando nos empataron quedaban cuatro o cinco minutos y había mucha tensión. Ellos estaban con muchas piernas, con ganas de llevarse el triunfo inmediatamente, y en cambio nosotros queríamos que se terminara. Es que cuando te pegan dos golpes fuertes tan rápido, uno pide solamente ir al alargue. Y ahí parecía que sería más fácil, pero otra vez nos igualaron faltando dos minutos y entonces sí quería que se terminara”, recordó Dibu.