Denuncian deficiencias en la Escuela José Mármol

"No tenemos agua", "no andan los ventiladores, "no tenemos seguro", "queremos baños limpios", son algunos de los reclamos que integrantes de la comunidad educativa de la Escuela José Mármol expresa.

En noviembre del año pasado, nuestro medio ya había registrado reclamos por fallas en la infraestructura de ambas plantas de ese establecimiento. En aquel entonces, se denunció y mediante una nota se solicitó la revisión e intervención por parte de profesionales debido al riesgo que presentaba la infraestructura de las plantas baja y alta, las cuales según indicaron fueron provocadas por la construcción de un edificio lindante ubicado sobre calle Santiago, que luego desde el Ministerio de Educación de la provincia decidieron revisar.

Nuevo reclamo

En el comienzo de este año lectivo 2023 los pedidos vuelven a hacerce escuchar con un reclamo pacífico.