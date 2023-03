“Quizás la gente no sabe, pero me separé en abril del 2022. Les mando un beso y gracias por leerme”, escribió Guillermina Valdes en sus redes sociales en las últimas horas haciendo referencia a que hace casi un año rompió el vínculo con Marcelo Tinelli, después de nueve años en pareja. La aclaración de la actriz llega a una semana de que se dieran a conocer fotos de ella bajando del auto del arquero de Boca, Javier García.

Las imágenes sorprendieron ya que antes no habían aparecido siquiera rumores sobre una posible relación. Y también sorprendieron a la propia actriz, al notar que tenía un fotógrafo haciendo lo que comúnmente se llama como guardia periodística. El deportista, por su parte, no se expresó al respecto. Fue ella la primera en querer desmentir un nuevo romance. “Buen día. Ya vengo respondiendo desde el viernes. No tengo novio. Gracias por leerme”, escribió el martes a primera hora, luego de que saliera a la luz el encuentro que habían tenido.

Luego, la expareja de Marcelo Tinelli sostuvo que vio “una vez” a Javier García. “Y no es mi novio”, repitió. “No tengo nada más para decir que eso. No entiendo qué pasó, por qué me siguen’”, le respondió a través de un mensaje a Nancy Duré, quien reprodujo sus declaraciones en Intrusos.

Luego, la actriz que durante el verano estuvo haciendo temporada teatral en Mar del Plata con Facundo Arana, fue encontrada por las cámaras de A la tarde y, volvió a referirse al tema. Estaba adentro de un taxi junto con una persona que buscó tapar su rostro cuando vio a Matías Vázquez, cronista del programa que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América. Guillermina bajó la ventanilla del auto para responder de manera amable las preguntas. “Estoy bien, gracias”, saludó y luego dijo lo mismo que viene sosteniendo desde que aparecieron las imágenes dentro del auto de Javier García.

“No, no estoy en pareja. Una vez lo vi”, aseguró. “¿No pasó nada?”, quiso saber el periodista, y la empresaria esta vez sí evitó dar demasiadas precisiones sobre su encuentro con el arquero de Boca, y repitió: “Lo vi una vez”. En tanto, reforzó el concepto levantando su dedo índice.

El día del encuentro

“¿Por qué lo vi? Porque nos conocimos, nos quisimos conocer como cualquier persona que quiere conocer a otra”, sintetizó sobre los motivos que la llevaron a salir con el deportista. Y luego llegó el reproche sobre la aparición de las imágenes: “¿Sabés lo que es ver una sola vez a una persona y que te saquen una foto?”.

Por su parte, se negó a responder sobre las filosas declaraciones que había hecho Cande Tinelli durante el tiempo en que estuvo en pareja con su padre. “No, está todo bien”, buscó dejar atrás la polémica. Y volvió a negar algún tipo de relación con Javier García. “No, no estoy conociendo a Javi, lo vi una vez”.

Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli fueron pareja durante nueve años y fruto de su amor nació Lorenzo. Ella, en tanto, ya era mamá de Dante, Helena y Paloma, de su matrimonio anterior con Sebastián Ortega, mientras que él es padre de Micaela y Candelaria -de su primera relación con Solead Aquino, y de Francisco y Juanita, de su amor Paula Robles.