Ibarra confirmó el equipo con el que Boca visitará a Banfield

Luego del último entrenamiento en el Predio de Ezeiza, Hugo Ibarra sorprendió con la formación que Boca Juniors empleará para visitar a Banfield el próximo domingo. El Negro quedó satisfecho con lo realizado por sus dirigidos en el 0-0 del lunes pasado en la Bombonera y le ratificará la confianza al idéntico once que se desempeñó frente al Halcón de Florencio Varela. La cita válida por la Fecha 7 de la Liga Profesional comenzará a las 21:30 en el estadio Florencio Sola.

Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdéz, Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa serán los hombres que saldrán a la cancha desde el minuto cero. Así lo confirmó Ibarra en conferencia de prensa: “Sale el mismo equipo, no haremos cambios ni nada. Por la confianza que me da día a día el grupo, ellos mismos, los jugadores, saben que uno les da la camiseta y devuelven esa responsabilidad y confianza adentro de la cancha. Y cuando tienen que salir, saben que un compañero entrará a tratar de hacer lo mejor. Así trabajamos, no hay más misteros”.

Pese a inclinarse en este momento por el sistema 4-3-3, el estratega boquense no descartó cambiar en el futuro: “Estoy conforme con el esquema y jugadores. Sabemos jugar en distintos sistemas, tenemos jugadores que pueden hacerlo con variantes. Tengo variantes de todo tipo, volantes que juegan muy bien. Eso lo vamos a ir aceitando partido a partido y, cuando lo necesite, recurriré a esa variante”.

Y completó: “Los rivales juegan de diferentes maneras, lo conocen a Boca y tratan de generarle bloques difíciles para que nosotros no tengamos esa posibilidad por adentro, no dejarle lugar a Seba (Villa), Luca (Langoni) y Darío (Benedetto). No quiere decir que sea siempre este el esquema. Uno siempre está dispuesto a que lo hagan de diferentes maneras y lo puedan hacer bien”.

