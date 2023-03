El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dejó definiciones sobre cómo armaría su Gobierno en caso de llegar a ser Presidente. Aseguró que buscará "reducir la cantidad de ministerios" para ajustar "la cantidad de asesores”. También dejó trascender qué haría con la Agencia Télam.

“En la Ciudad tengo un gobierno con 10 o 12 ministerios, más que suficiente", señaló el alcalde que quiere ser Presidente. "La importancia que el gobierno le da a las políticas públicas no tiene que ver con el rango de los funcionarios. Somos el gobierno que más se ocupa de las mujeres”, insistió en Radio Mitre.

También se refirió a su posible administración de la agencia de noticias Télam: “Hay que ver cómo funciona, qué función cumple, poner alguien que lo estudie". Esto implicaría "ver hasta qué punto es importante que haya una agencia de noticias del Estado, ver cómo se hace en otros países del mundo”.

En ese mismo sentido, señaló: “Lo que es injustificable es que haya plantas de funcionarios, decían que había gerentes que no iban nunca. Hay que hacer funcionar al Estado”.

La economía y el sistema laboral

El jefe de gobierno porteño también fue consultado sobre si la solución a la crisis económica es la dolarización, como propone el diputado nacional Javier Milei, posible candidato a presidente por La Libertad Avanza, o un sistema bimonetario. El funcionario porteño contestó que “no hay soluciones mágicas” y que los problemas de la economía del país necesitan “un plan integral”.

“Dolarizar suena a magia. No hay soluciones mágicas; si hacés eso solo, no sirve para nada, hay que abrir el mercado en el mundo, hay que modernizar el sistema laboral. Hace 12 años que no se crea empleo privado en la Argentina. Hay que sacar el peso del Estado en cada actividad económica, se vuelve loca la gente que quiere producir laburo, hay que tener un plan integral”, indicó.

En cuanto a la posibilidad de una reforma laboral, algo en lo que insiste su espacio político, afirmó: “Decir reforma laboral tiene una connotación fuerte... hay que cambiar la ley de multas porque hace que una indemnización sea de en vez de 100 pesos de 1000, y las pymes se van a la quiebra. Nosotros ya llevamos al Congreso un proyecto”.

La interna y la grieta

Larreta también fue consulado por sus dichos acerca de que quienes se vuelcan a la grieta son estafadores. Tras aclarar que no se refería ni a Mauricio Macri ni a Patricia Bullrich, con quien competiría por la precandidatura a presidente, explicó: “Lo digo por los 80 años de historia argentina, en los que nos peleamos todos entre nosotros, donde cada presidente nuevo que llega es un fundador porque lo que hizo el anterior no sirve nada, donde cada presidente nuevo quiere empezar de cero”.

Así, recalcó: “Digo que son estafadores porque esa actitud les puede convenir para juntar unos votos, pero saben que con eso están hundiendo al país, no lo digo por nadie en particular”.

Luego, aseguró: “Si soy presidente, voy a dialogar con todos”. No obstante, aclaró: “Con el que roba no hay que dialogar porque tiene que estar en la cárcel. Dialogar no es acordar. Con algunos de los que vienen del kirchnerismo que dicen que hay que hacerle juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que hay que abrir las cárceles y cerrar los colegios, no me pondré de acuerdo, sí con el resto. Hay que dialogar con quien vote la gente”.

En cuanto a la foto de Bullrich con algunos referentes radicales en ocasión de la Fiesta de la Vendimia, dijo: “Estuve el día anterior apoyando al sector vitivinícola. Pero [ese día] estuve en Rosario, trabajando, y viendo en qué podía ayudar al intendente [Pablo Javkin] y estuve en Goya con Gustavo Valdés [gobernador de Corrientes], viendo obras. Es un gran gobernador. Un tipo de laburo”.