Padres autoconvocados tomaron la escuela Nº 10 de Amaicha del Valle

En estos últimos días estuvieron en la ruta 307, en el kilómetro 15, son los padres autoconvocados que tomaron la escuela hoy y piden por la falta de personal auxiliar.

Testimonio

Una de las madres que se encuentra en el lugar, nos cuenta: "Estamos desde las 7 de la mañana al frente de la escuela, no dejamos pasar a los niños pero si a los maestros ya que la policía nos dijo que no podemos prohibirles el derecho del trabajo a ellos. Hoy no vinieron niños y hay apoyo de todos los padres de la institución. A la tarde nos vamos a sumar a una propuesta desde capital de salir en protesta con antorchas a las 7 de la tarde por la plaza reclamando. Se suman otras localidades como Colalao del Valle".

Un único pedido: "Acá no se les cierran las puertas a nadie. Queremos a alguien que nos de una solución. Pero si vienen que traigan una solución que nos parezca y sea lógica".

"Estamos cansados, los niños de alta montaña valen lo mismo que los niños de la ciudad", expresó angustiada.