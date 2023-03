"Es abismal la diferencia entre Jaldo y Manzur", dijo Yapura Astorga

El legislador provincial y actual candidato a intendente por el oficialismo en Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga, manifestó que la diferencia entre Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, "es abismal, por la importa que le pone al trabajo de gobierno".

La referencia surgió ante la consulta en Los Primeros TV al comparar la gestión de uno y otro durante el tiempo en el cual el vicegobernador estuvo al frente del Poder Ejecutivo mientas Manzur formó parte del gabinete nacional. "Jaldo el dio la impronta de trabajo que los tucumanos queremos del gobierno", afirmó Yapura Astorga y admitió que "con Jaldo este problema en los Valles ya se hubiera solucionado", en alusión al conflicto que surgió por la falta de designación de personal auxiliar en escuelas de Amaicha del Valle y que de acuerdo al legislador, también ocurre en Tafí del Valle.

Sobre el particular, el parlamentario oficialista afirmó que "habría que preguntarle al Ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, porque no se hizo la designación del personal auxiliar, siendo que los cargos y los recursos están presupuestados".

Sostuvo que "en los últimos años hubo un importante incremento en el presupuesto de Educación, no se eliminaron cargos docentes y resulta incomprensible que no haya designación y que las escuelas de los valles no puedan dictar clases en forma normal".

De acuerdo a Yapura Astorga, los cargos vacantes por personal jubilado se están ocupando en otras áreas en desmedro de las escuelas de los Valles Calchaquíes.