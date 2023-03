Tras conocerse los fundamentos de la condena por la Causa Vialidad, la vicepresidenta Cristina Kirchner estará presente este viernes en un acto que se llevará a cabo en Río Negro, donde recibirá el título "Honoris Causa" de la Universidad de esa provincia, ubicada en Viedma.

Este miércoles, la ex mandataria confirmó su presencia en el acto a través de las redes sociales.



El viernes voy a estar en Río Negro, invitada por la @UNRIONEGRO para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”. pic.twitter.com/FOaZ74yTCl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 6, 2023



Por supuesto, los militantes kirchneristas esperan un vehemente discurso de la vicepresidenta, ya que se lleva a cabo después de conocerse los fundamentos sobre el juicio por la Obra Pública, donde la funcionaria fue sentenciada, en primera instancia, a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cabe recordar que el pasado 6 de diciembre, la líder del Frente de Todos recibió el veredicto por parte del Tribunal Oral Federal Nº2, donde fue acusada y juzgada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

De esta manera, se espera que la vicepresidenta se refiera a las revelaciones que se harán el jueves 9 de marzo y que, como se prevé, haga mención de su posible candidatura a la presidencia para las elecciones de este año.

Tras conocerse los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner, sus abogados ya trabajan en la apelación



La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner centrará su apelación en la falta de pruebas que la involucren de manera directa.

La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner ya trabaja en la apelación de la sentencia en la denominada "Causa Vialidad" y el eje estará puesto en plantear que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 "no expuso pruebas directas (que involucraran a la ex mandataria en un ilícito) sino que recurrió a una construcción basada en supuestos indicios" para justificar la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.

Integrantes de la defensa jurídica de la ex presidenta y titular del Senado estudiaron los fundamentos de la condena dictada en diciembre por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 y señalaron que de la lectura detallada de las 1616 carillas se desprende que "el propio Tribunal comienza la valoración de la prueba con la aclaración de que no tiene prueba directa, pero que condenará por supuestos indicios".

Las fuentes explicaron que la defensa de la Vicepresidenta concentrará sus críticas, entre otros puntos, en los fundamentos que sostienen que Cristina Kirchner dictó el decreto 54/2009 (que modificó un fideicomiso del año 2001 e incorporó como beneficiaria a la Dirección Nacional de Vialidad) para favorecer a las empresas de Lázaro Báez.

"No es un decreto que asignaba una partida presupuestaria a una obra en particular. Decía que esos fondos podían gastarse en obras viales, no solo de Lázaro Báez sino de cualquiera que las realizara", afirmaron las fuentes consultadas.

También será cuestionada la utilización de los mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono celular del ex ministro de Obras Públicas, José López, que fueron considerados como material de prueba por el tribunal, con la intención de establecer una supuesta vinculación de la ex presidenta con los movimientos de las empresa de Báez en los meses previos al recambio de gobierno de diciembre de 2015.