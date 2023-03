Incertidumbre en el futuro de Lionel Messi

París Saint Germain, de Francia, acumuló otra frustración en la Champions League con la eliminación en octavos de final a manos de Bayern Múnich, de Alemania, que abre alguna incertidumbre al futuro de Lionel Messi en el club.

El rosarino tiene contrato hasta junio de este año. En los días previos corrieron rumores con respecto a la extensión de su vínculo, con otras opciones remotas como Inter de Miami y Barcelona, de España, pero el capitán y figura del seleccionado argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, no se pronunció al respecto.

¿Barcelona le cerró las puertas?

Fue el propio presidente de La Liga el que descartó la posibilidad de contar con el capitán de la Selección argentina: "Les anuncio me llamará el presidente enfadado, pues, bueno, como ya me llama muchas veces. Es que es prácticamente imposible que pueda incorporar jugadores en a mitad de año. Mucho tendrá que cambiar la situación económica", manifestó Javier Tebas. Y agregó: "Este invierno no pudo fichar jugadores, no lo hemos dejado. Y el verano que viene, tampoco va a poder fichar jugadores".

MESSI. Hoy parece muy difícil que renueve su contrato en PSG. Aunque no se haga publico el deseo familiar y futbolístico es volver a Barcelona, pero el club no se movió. Son decisiones gigantes y ofertas millonarias por lo que todo puede cambiar, pero el panorama actual es este pic.twitter.com/ryFQE3zbKk — Esteban Edul (@estebanedul) March 9, 2023

Más información

Sorpresa en la Selección Argentina: Giovanni Simeone fue convocado

El delantero argentino Giovanni Simeone fue citado por el DT Lionel Scaloni para los partidos amistosos que la Selección campeona del mundo en el marco de los festejos por la obtención del Mundial de Qatar 2022.

Si bien Scaloni ya había confirmado la lista de convocados para los partidos amistosos ante Panamá y Curazao, en la que los campeones del mundo celebrarán el título, ahora se inclinó por un llamado más de última hora. El delantero del Napoli, líder de la Serie A, fue incluido en la nómina de citados para la doble fecha FIFA que se jugará a fines de marzo.

En su haber, el más grande de los hijos del Cholo Simeone registra un partido como suplente con Argentina por Eliminatorias y varios minutos en cinco duelos amistosos (en el único en el que fue titular, ante Guatemala en 2018, anotó un gol). Por casualidad o no, su convocatoria se registró a horas de que se confirmara la de Mateo Retegui, delantero de Tigre, al seleccionado italiano (lo mismo sucedió con el mediocampista ofensivo de Belgrano de Córdoba Bruno Zapelli en el Sub 21 de la Azzurra).

A sus 27 años, el ex River y Banfield tiene una dilatada trayectoria en el fútbol italiano: Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona y Napoli, donde viene siendo suplente del nigeriano Victor Osimhen, figura indiscutida de la liga y máximo artillero con 19 tantos. El argentino registra 8 gritos en lo que va de la temporada, contabilizando encuentros por Serie A, Champions League y Copa Italia.