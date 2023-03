La supermodelo británica Cara Delevingne reveló en una entrevista de la revista Vogue que a fines de 2022 ingresó en secreto en rehabilitación debido a una crisis existencial que sufrió tras ser fotografiada luciendo un aspecto desaliñado en el aeropuerto Van Nuys de Los Ángeles.

La estrella británica estuvo en el lujoso centro de tratamiento favorito de las celebridades en Utah durante casi un mes, confirmó Page Six en exclusiva.

La instalación trata la adicción a las drogas y el alcohol, así como los problemas de salud emocional y mental. Si bien los precios varían, puede costar entre 20.000 y 50.000 dólares por una estadía de un mes.

El lugar está situado en las Montañas Rocosas, y el albergue incluye una sala de terapia de arte, un estudio de grabación, un gimnasio, una peluquería y un espacio para masajes, además de un centro de escalada interior y un campo de caballos para la terapia equina.

El centro de rehabilitación dónde se internó la modelo

Una fuente le aseguró al medio que Delevingne, se ha estado recuperando bien. “Cara pasó [parte de diciembre] y la mayor parte de enero en Cirque Lodge. Parecía estar muy bien. Estaba participando bien en el programa y en las reuniones del grupo”.

Otra fuente confirmó a Page Six que la modelo estaba allí por problemas de abuso de sustancias y se registró en una habitación privada a fines del año pasado. Su salida fue a finales de enero, cuando fotografió la portada de abril de Vogue.

Según los informes, Cirque Lodge ha recibido rostros famosos como Lindsey Lohan, Eva Mendes, Mary-Kate Olsen, Demi Moore, Kirsten Dunst, Chris Klein y Richie Sambora.

Su llamado de atención

La supermodelo tocó fondo al ver sus imágenes en la prensa. El hecho le resultó bochornoso y se sintió aún peor cuando leyó los rumores acerca de su estabilidad mental que comenzaron a circular en las semanas posteriores. Al mismo tiempo, cree que también fueron una bendición porque le empujaron a buscar ayuda de nuevo para lidiar con su dependencia del alcohol y otras sustancias como vía de escape.

“No estaba bien... es desgarrador porque pensaba que me lo estaba pasando genial, pero en algún momento tuve que reconocer que no tenía buen aspecto. Ya sabes, a veces necesitas hacer una revisión de la realidad, por lo que en cierto modo las fotos fueron algo por lo que estar agradecida”, aseguró Delevingne en su regreso a la vida pública tras varios meses de ausencia.

La joven modelo y actriz ha lidiado con problemas de depresión, que se remontan a su infancia marcada por la adicción a la heroína de su madre, pero ahora contó que tocó fondo en 2020 durante la pandemia mundial tras romper su relación con la actriz Ashley Benson. “Entonces me quedé sola, sola de verdad. Fue un momento muy malo”, afirmó.

“Tuve una crisis existencial total. Todo mi sentido de pertenencia, toda mi validación -mi identidad, todo- estaba tan ligado al trabajo. Y cuando eso desapareció, sentí que no tenía ningún propósito. Sin trabajo no valía nada, y eso me daba miedo. Me dejé llevar por la miseria, el regodeo y la fiesta. Fue una época muy triste”, recordó.