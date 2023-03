"Padres autoconvocados" de los valles continúan con las manifestaciones y cortes de ruta al no obtener todavía una solución concreta a sus reclamos sobre la falta de personal auxiliar en las escuelas.

Según indicaron, desde el gobierno solo tuvieron la visita del Subsecretario del Ministerio de Educación, Carlos Mendizábal, quien trajo propuestas que fueron rechazadas por no ser consideradas óptimas, como ser la opción de trabajar con cooperativas.

"Nosotros no pertenecemos a ninguna organización política, no estamos haciendo política como lo dijo el Ministro de Educación. Esto lo estamos haciendo por nuestros hijos", quiso aclarar una de las madres apostadas en el lugar quien indicó que esta situación no es de ahora sino que viene agravándose desde hace ya 10 años.

"Que el Ministro de Educación deje de mentir, que venga a dar la cara y sino que renuncie"

La palabra de "Padres Autoconvocados".

El plan de lucha continuará hasta llegar a un buen resultado para el bienestar de los niños de la zona, indicaron.