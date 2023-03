Una mujer atacó a otra y le arrancó el cuero cabelludo

Una mujer atacó salvajemente a otra en un micro en la ciudad bonaerense de La Plata y le arrancó parte del cuero cabelludo y un mechón de pelo ante la mirada atónita de los demás pasajeros. Tras ello, agredió a una segunda persona que trató de separarlas y escapó, aunque fue detenida más tarde e imputada por el delito de “lesiones leves”.

Según el sitio local 0221, el hecho tuvo lugar el martes en una unidad de la Línea Oeste que circulaba por 45 y diagonal 80, cuando, por motivos que se desconocen, la agresora -que acababa de subir al micro- comenzó a golpear a otra mujer y a tirarle del pelo. En ese contexto, le arrancó un importante mechón y parte del cuero cabelludo a la víctima, cuyos gritos de dolor resonaron por todo el vehículo. “La dejó pelada”, describió una testigo.

Frente al incesante ataque, otra pasajera decidió intervenir para alejar a la agresora de la víctima. Sin embargo, se convirtió en la destinataria de puñetazos y patadas, hasta que finalmente fue auxiliada por otros testigos. Después y ante la inminente llegada de la Policía, que había sido alertada por los demás pasajeros, la mujer bajó del vehículo y huyó.

Ataque de violencia

“Terminé muy nerviosa por la violencia que se vivió. Aclaro que no fue una pelea, fue un ataque de violencia de una mujer contra otra chica”, explicó la segunda persona agredida y agregó: “Lo más importante a saber es que esta mujer se la agarró con una chica, sentía que se reía de ella. Nadie vio eso. Empezó a pegarle, a agarrarla de los pelos y a insultarla. El chofer quiso intervenir, pero no podía sacarla a la fuerza. No se puede hacer eso. Entonces, ahí es cuando intervengo e intento que suelte a la primera víctima”.

Respecto del momento en el que trató de disuadir a la agresora y se convirtió en el nuevo foco del ataque, recordó: “Me pongo en el medio para que deje de pegarle y se la agarra conmigo. Me agarró el pecho izquierdo, después los pelos y tiró unas patadas. Mientras tanto me insultaba. Me decía puta y zorra. A la primera víctima también”.

Con relación a la mujer agredida, la testigo señaló que escapó tras el ataque y dijo que no supo más nada de ella. “Solo vi que estaba sangrando pero todo ocurrió tan rápido que no supe cómo terminó”, afirmó y concluyó: “En mi caso me dejó un rasguño en el pecho izquierdo y dolor de cabeza por agarrarme de los pelos”.

Momentos después del incidente, agentes policiales llegaron al lugar del hecho, pero no hicieron a tiempo a detener a la agresora. No obstante, a raíz de lo sucedido la UFI N°8 inició una investigación por el delito de “lesiones leves”, en el marco de la cual el citado medio confirmó su posterior arresto.