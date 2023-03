Eugenia “La China” Suárez recibió su cumpleaños número 31 con un increíble regalo de parte de su novio, Rusherking. Según compartió la representante artística del cantante, la modelo se mostró muy feliz manejando un auto descapotable con un moño rosa en su capó.

“¡Feliz cumple Chinita, te amamos!”, dice el video de Instagram en el que se la ve a la ex Casi Ángeles con una gran alegría arriba de un Volkswagen New Beetle, modelo 2006 y de color negro. En su interior, la acompañaron su hija Rufina Cabré, y el intérprete de “Perfecta”.

A través de sus redes sociales, la China Suárez registró todo el afecto que recibió por la llegada de sus 31 años. Entre varias de las postales de amor, apareció Amancio -el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña- muy contento por la fiesta que tendrá hoy por el cumple de su mamá. También, quien no faltó, fue su amado Rusherking.

La China Suárez paseó junto a Rusherking y Rufina Cabré en su auto descapotable.

En un reconocido sitio de compra y venta online, un modelo similar del auto que manejó la actriz tiene un valor que oscila los 20 mil dólares. Según la cotización del dólar blue al día de hoy, tendría un precio aproximado de 7 millones 500 mil pesos.

La China Suárez y Rusherking mantienen una profunda relación de noviazgo desde hace casi un año. Fue en mayo del año pasado cuando la actriz publicó por primera vez una foto junto a su pareja y enterneció a todos sus fanáticos. Desde ese momento, el vínculo fue evolucionando y hoy en día comparten momentos en familia y viajes por todo el mundo.

Claro que esta noche vendrá el festejo íntimo, mientras el cantante urbano se prepara para su primera presentación en el Movistar Arena el próximo 24 de marzo, quien tendrá el apoyo de su enamorada que sin duda llegará en cuatro ruedas.

Rusherking llega al Movistar Arenay prepara un nuevo disco

Rusherking tiene tan solo 22 años, pero ya logró lauros a los que muchos cantantes no acceden en toda una carrera. Fue ícono del rap y el freestyle, esa técnica de improvisación que habla sobre emociones y realidades urbanas, callejeras e identitarias de los jóvenes. Pero él se incomoda un poco ante la clasificación, que, como toda categorización, siempre es incompleta y arbitraria. “Soy un artista pop”, dice acodado en un sillón con un respaldo de más de un metro de altura, algo así como un trono digno de este músico convertido en un rey ad hoc de millones de seguidores.

“El show tendrá una estética cuidada y vendrán a varios invitados. Estarán las canciones que la gente quiere escuchar, algunas que son nuevas y un tema sobre el bullying que está muy bueno”, adelanta.

Las cifras estremecen. Rusherking cuenta con más de cinco millones de oyentes mensuales en Spotify, tiene más de tres millones de seguidores en Instagram y dos millones de suscriptores en YouTube. “Lo llevo bien, pero no es que pasé de cero a dos millones. En ese proceso, me fui adaptando. Es muy lindo ver cómo a la gente le llega lo que uno hace. Me encanta que se escuche mi música y poder llegarle a más público cada día”.

En tren de pensar esa evolución, Rusherking reconoce que “todo se fue profesionalizando con el paso del tiempo. Busco ser un artista con una larga trayectoria y no algo pasajero y del momento, por eso me preparo vocalmente, entreno”, sostiene este joven aplomado, consciente de los pasos a seguir para sostener y construir un camino en el mundo del arte popular. “Uno depende del interés de la gente, por eso hay que crecer musicalmente y adaptarse a los ritmos de ahora. Está muy fuerte el reggaetón y el RKT, y si bien me gusta ir a los géneros donde me siento cómodo, también disfruto de hacer eso”.