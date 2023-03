Nueve “Mujeres Destacadas” por su aporte a nuestra sociedad

El agasajo tuvo lugar en la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle, con la presencia de la senadora Beatriz Ávila, quien asistió en representación del intendente Germán Alfaro. También participaron la secretaria General del municipio, María Inés Figueroa; las subsecretarias de Gobierno, Celeste Vales, y de Cultura y Deportes, Norma Torossi; y las directoras de Inclusión Social, Josefina Fariña, y del Centro Municipal de Violencia, Mujer y Derechos Humanos, Lucia Briones.

Antes de hacerles entrega de un reconocimiento, la senadora Ávila compartió un desayuno con las agasajadas.

Las “Mujeres Destacadas” que este año recibieron el reconocimiento de la Municipalidad fueron:

* Evelina Alfaro, quien es sorda, profesora de Educación Especial y referente en la enseñanza de Lengua de Señas en el nivel inicial de la escuela para sordos “Próspero García”.

* Inés Palacios, politóloga, destacada por haber sido becada de la Universidad de Columbia y seleccionada por el ex presidente norteamericano, Barack Obama para representar a la juventud Latinoamericana en un encuentro de jóvenes en Estados Unidos.

* María Laura Canigia, directora de la Fundación León.

* Silvana Beatriz García, referente de la Fundación Conciencia.

* María del Carmen Pilán, docente de la Facultad de Filosofía y Letras, directora en diversos proyectos de investigación.

* Cristina Ruesjas, reconocida locutora tucumana, con 38 años en ejercicio en la profesión, quien recientemente obtuvo un reconocimiento de la Sociedad Argentina de Locutores.

* Liliana Juárez, multipremiada actriz tucumana que se inició en la actuación hace 38 años y ganó el premio Astor de Plata como mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

* Myriam Esther Jaure, profesora de gimnasia, especializada en la tercera edad y niños con discapacidad.

* Natacha Paola Chacoff, investigadora independiente y bióloga, especializada en ciencias de la tierra.

Tras el emotivo acto, la senadora Ávila resaltó: “Esta es una fecha muy especial para conmemorar la lucha de muchas mujeres por nuestros derechos que, si bien hemos avanzado, nos falta mucho más”.

La parlamentaria consideró que “las mujeres no deben retroceder y tienen que seguir luchando juntas por más derechos, en lo laboral y en lo social”.

Por su parte, María Carmen Pilán, una de las mujeres homenajeadas, agradeció a la Municipalidad por el reconocimiento. “Me honra recibir esta distinción. He dedicado toda mi vida a la docencia y, como muchas mujeres, no solo trabajamos de nuestra profesión, sino que también cuidamos de los hijos y la familia”, expresó. Y agregó: “Mi deseo en este día es que la justicia y la equidad sea para todas las mujeres en todo el mundo”.