Calu Rivero mostró las fotos de su trabajo de parto en casa

Calu Rivero compartió fotos y detalles sobre cómo fue su trabajo de parto en casa. A dos semanas de haberse convertido en mamá por primera vez, junto a Aíto de la Rúa, la actriz sorprendió a sus seguidores con increíbles postales del momento bajo el título: “Carta de madre a su partera”.

“Un parto consciente, con dolor, sin miedo y mucha amorosidad que nunca voy a olvidar”, escribió ella en su perfil de Instagram para agradecerles a las profesionales que la acompañaron en ese momento tan importante de su vida, el nacimiento de su bebé Tao.

En las fotos que Calu publicó en la mencionada red social, se la puede ver dentro de una bañera, en pleno trabajo de parto, y siendo contenida por una de sus parteras. “Meses de acompañamiento y de cultivar nuestro vínculo para lograr el parto en casa, como yo deseaba”, expresó también en su perfil.

Desde el anuncio de su embarazo, la actriz dejó en claro que su máximo deseo era disfrutar a su manera tanto el embarazo como el nacimiento de su hijo. A través de su cuenta de Instagram, en varias oportunidades compartió los métodos milenarios a los que se sometía para conectar aún más con el bebé.

Por ejemplo, viajó a México para hacer un exótico ritual en la pileta, en noviembre del año pasado. “Volví al útero materno a través de la técnica Wataflow. Al replicar los movimientos que hacemos cuando estamos en el útero, mi cuerpo comenzó a traerme sensaciones bellísimas e inesperadas”, explicó ella sobre la terapia corporal que realizó en el agua.

La primera foto que Calu Rivero compartió de su bebé, Tao

La semana pasada, y a pocos días de ser mamá, Calu Rivero compartió la primera foto de su hijo Tao y emocionó a sus seguidores. “Una semana así”, escribió la modelo acompañando la imagen en donde se muestra radiante junto al recién nacido, que duerme sobre su pecho.

Semanas atrás, la actriz había contado que junto a su pareja, Aíto de la Rúa, habían decidido que su hijo se llamaría “Tao”. El nombre, que puede ser de nena o de nene, significa “el camino de la vida”. Es de origen chino y es el más tradicional en ese país.

La historia de amor entre Calu Rivero y Aíto de la Rúa

Los flamantes padres

La actriz y el hijo del expresidente de la Nación vivieron un romance en el 2008. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, había declarado ella en aquel entonces que tenía 21 años. Luego, vivió un intenso pero breve romance con el documentalista ruso Andrey Manirko de quien se separó cinco meses después de haber hecho pública la relación.

Fue entonces que, tras la separación y 13 años distanciados, ella y el empresario volvieron a reencontrarse, pero mantuvieron el vínculo bajo total hermetismo. “Yo no ando contando los besos, las cosas. Es como, ¿de dónde salieron estos? Parece que si no hablás en las redes, no existe. De hecho, cuando estuve sin redes era ‘¿dónde estás? ¿qué te pasó?’. No me había pasado nada, estaba viviéndola bárbaro, solo que no lo contaba”, expresó tiempo atrás al aire de LAM (América).

Calu explicó que cuando se separaron había sido definitivo, pero que su relación nunca fue mala. “Quedamos siempre muy bien. Es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba esto. ¡Ni idea! Trece años después, quién me iba a decir que iba a ser el padre de mi hijo o mi hija”, reflexionó.