Larreta y Gerardo Morales se mostraron juntos

Luego de que Patricia Bullrich organizara una cumbre con radicales en la fiesta de la Vendimia mendocina el fin de semana pasado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente de la UCR, Gerardo Morales, se cruzaron este miércoles en la en Expoagro, en San Nicolás y aprovecharon para sacarse su propia foto con mensaje para la interna.

Larreta visitó la exposición agropecuaria junto a Diego Santilli, su alfil político y candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, y Cynthia Hotton, una de las más recientes incorporaciones al gabinete porteño, a quien el jefe de Gobierno porteño apuesta a incorporar en el armado bonaerense en busca del voto más inclinado a la derecha.

Morales estuvo acompañado por algunos de los dirigentes radicales que integran la mesa política que impulsa su candidatura presidencial, como los diputados Julio Cobos, Pedro Galimberti, Ricardo Buryaile, Jorge Vara y Miguel Basse, los senadores Julio César Martínez, y Víctor Zimmerman y el intendente bonaerense Gustavo Posse, entre otros.

El sábado, Paticia Bullrich había aprovechado la fiesta de la Vendimia para reunirse y fotografiarse con dirigentes radicales que no están alineados hoy con Morales. En el sector de la titular del PRO acusan al jujeño de haber llegado a un acuerdo con Larreta para ser su candidato a vicepresidente en las próximas elecciones, o al menos negociar puestos de un posible gobierno.

Cerca del mandatario jujeño lo niegan y ratifican que el jefe de la UCR lanzará su propia candidatura presidencial el próximo miércoles 15 de marzo en el Gran Rex con un gran acto junto a dirigentes de todo el país. “Los que estén ahí se comprometen a acompañar la candidatura de Gerardo y van a ser muchos”, anticipan en el entorno de Morales. “Es todo un circo para luego irse y negociar con Horacio”, contesta un referente de los halcones del PRO.

Bullrich se había mostrado con los gobernadores de Mendoza y Corrientes, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés, los senadores nacionales Alfredo Cornejo -que irá por la gobernación mendocina-, Carolina Losada, Luis Naidenoff y Mariana Juri; y los diputados nacionales Facundo Manes y Rodrigo De Loredo.

Morales le restó valor a la foto en la Vendimia y apuntó contra Mauricio Macri: “Todo lo que pueda hacer Mauricio para debilitar al radicalismo y a mi candidatura presidencial lo va a hacer”, dijo en una entrevista con CNN Radio.

“Irrita porque en vez de fortalecer al radicalismo buscan fortalecer al PRO para quedar ellos adentro. Gratis no les va a salir en el partido. Pero el truco es no enojarse y no escupir para arriba. No vale la pena enojarse porque los mismos que hoy se sacan una foto, la semana que viene arreglan con vos”, advertía un referente cercano al presidente de la UCR nacional, donde creen que ese grupo de dirigentes busca garantizarle una candidatura vicepresidencial a los halcones del PRO.

De hecho, la guerra de fotos continuará. Larreta tiene previsto viajar este jueves a Corrientes, donde se mostraría justamente con Valdés, que el sábado estuvo con Bullrich.

El paso de Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta por la Expoagro

Más allá de la foto, Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta mantuvieron actividades por separado en la Expoagro y ambos ofrecieron sus propias conferencias de prensa.

“Juntos por el Cambio tiene un programa de gobierno casi listo, y una definición conceptual que parte del orden: orden en la economía, en la vida cotidiana de la gente”, sostuvo el mandatario jujeño, quien planteó la necesidad de confluir a un tipo de cambio único y una baja progresiva de las retenciones.

“Nosotros no somos un rejunte, esto que digo es compartido por las demás fuerzas de JxC. Obviamente, el tema es quien es el mejor candidato para implementar el programa. Yo creo que se necesita un presidente que tenga carácter, capacidad y experiencia de gestión, que apueste al diálogo”, agregó, en línea con la postura dialoguista que pregona también Larreta.

El mandatario porteño, por su parte, aseguró que las tensiones que atraviesan por estas horas a la coalición opositora, sobre todo en las provincias, son las “habituales” en momentos de cierres de listas y definición de candidaturas. “Hay una sana competencia. No tengo ninguna duda de que vamos a ir juntos”, opinó.