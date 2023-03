Esta mañana, a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se le preguntó si —como referente de los Derechos Humanos— está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas se involucren en el problema que hay en Rosario, ciudad en la que el impactante crecimiento de la violencia narco conmociona a nivel nacional. “Bueno, si no lo hacen las Fuerzas Armadas, ¿quiénes lo van a hacer?”, expresó en un primer momento y aclaró: “Las FFAA, bien dirigidas, que no van allá para matar, supongo”. Pocas horas después, cambió de opinión.

En diálogo con radio El Destape, Carlotto completó la respuesta preguntándose: “¿De qué otra manera [podría ser], gente del pueblo manejando arma contra arma? ¡No! Yo creo que las FFAA, algunas, van sin armas para condicionar a los revoltosos o a los que quieren pasar por un barrio, balear a toda la población y si muere alguien no les importa, es una rutina escandalosa”.

En su alocución con el programa radial Navarro 2023, la presidenta de Abuelas expresó que “las FFAA no son enemigas, lo fueron en un momento cuando hicieron los golpes de Estado, sobre todo el último. Tienen que estar a disposición de la preservación de la democracia y de las personas”, agregó.

Sobre la dramática situación que vive Rosario, Carlotto expresó que la ciudad santafesina se está transformando “en un lugar tremendo de vivir, donde al día siguiente uno no sabe si está vivo o muerto”. “Estamos en una ciudad acorralada por el narcotráfico, los enemigos y amigos balean las escuelas: está esta enemistad de vivir pensamientos distintos, pero ya con un revolver en la mano”.

Luego, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo cerró su diálgo con el periodista Roberto Navarro al profundizar sobre la violencia en Rosario. “Esta ciudad está siendo un cementerio de unos contra otros así que yo creo que Berni está por allá, tomando medidas, la llevarán Fuerzas Armadas, con fuerza y, sobre todo escuché que desde las cárceles están manejando los movimientos de estos asesinos”.

El cambio de opinión

Luego de aquella entrevista radial, la producción del programa Crónica Anunciada por Futuröck se comunicó con Carlotto, al escuchar sus anteriores declaraciones, para saber si ratificaba o rectificaba lo dicho. “Me equivoqué terrible, estoy cansada y vieja (risas) pero el Ejército no tiene que estar, las Fuerzas Armadas están para otra cosa, no puede estar los que en otra época mataron a nuestros hijos y, que si bien ahora, son otros, tienen que estar en otras cosas, no en la calle: para eso está otra fuerza que es la policía”, sentenció.

Además agregó que “las FFAA tienen que estar en otro lugar y no en donde hay tanto riesgo y muerte. No es que no estén aceptadas en ese sentido, pero allí deben haber fuerzas menores”.

Luego, Carlotto habló con Jorge Rial en el ciclo Argenzuela (por Radio 10) en donde se comenzó a hablar acerca del Ejército sobre las tareas de logística, ingeniería y construcción de puentes, que estás fuerzas estarían ejerciendo en la ciudad santafesina. “Mirá, yo te voy a decir, la primera persona que me llamó (no la pude ubicar de nuevo), me equivoqué tremendamente cuando acepté que esté el Ejército [en Rosario]”, volvió a aclarar la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Luego, Carlotto continuó con firmeza: “Las Fuerzas Armadas tienen que estar en otro lado, no pueden estar en un pueblo que está lleno de problemas; las de seguridad, sí. [Los militares] Tienen que estar en su lugar, en los cuarteles, para otras cosas y bien preparaditos”, afirmó. Y agregó: “Pero la defensa la tiene que hacer otro grupo de gente que tenga el poder y que no sean ellos [las Fuerzas Armadas] sino otras fuerzas de seguridad”.

“Yo me equivoqué tanto, hablé con Navarro y me equivoqué. ¿Cómo dije que tiene que estar el Ejercito?”, se preguntó la referente de los DDHH. Y completó: “A mis 92 años, si me equivoco, me tienen que disculpar”.