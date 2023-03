Novedades en Netflix: se estrenó el especial de Chris Rock

En su nuevo show, el comediante bromea sobre el incomodó momento que vivió con Will Smith en el Oscar 2022 entre otros muchos y variados temas.

Ha pasado casi un año desde que Will Smitg abofetó a Chris Rock durante la gala de la 94 edición del Oscar, luego de que el comendiante hiciera una broma sobre la esposa del actor. Ahora, tras el incidente y luego de que la polémica se ha ido desvanecido, Rock responde a través de su comedia al protagonista de Alí y retoma el bochornoso momento en su nuevo especial Selective Outrage (indignación selectiva), el cual se transmitió en vivo el pasado fin de semana y que se encuentra disponible en Netflix.

El dulce de Smith me golpeó

“Todos ustedes saben lo que me pasó, el dulce de Smith me golpeó. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Sí. Sucedió: como hace un año, este hijo de puta me golpeó en los malditos Oscar”, dijo Rock al final de su especial de una hora, que se transmitió en vivo en la plataforma de streaming el 4 de marzo.

El año pasado, Chris apareció en el escenario de los Oscar para presentar el premio al mejor documental. Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith, estaban sentados en la primera fila, ya que Smith era el favorito para llevarse a casa la estatuilla a mejor actor esa noche por su actuación en el largometraje biográfico Rey Richard: Una familia ganadora (King Richard).

Mientras Rock estaba entreteniendo a los asistentes, previo a la presentación del premio, su atención pareció centrarse en Pinkett Smith, que vestía un vestido verde militar y cuya cabeza estaba rapada luego de un diagnóstico de alopecia. “Jada, te amo. GI Jane 2, no puedo esperar para verlo, ¿ok?”, dijo Chris. Este comentario parece haberle desagradado a Smith. Cuando la cámara pasó a los Smith para captar sus reacciones, se pudo observar a Will riéndose, pero Jada parecía profundamente enojada. El comediante comenzó su presentación de premio y momentos más tarde, Will subió al escenario, le dio una bofetada a Chris y volvió a su asiento.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, gritó Smith desde la audiencia. “Vaya, amigo”, dijo Rock. “Fue una broma de GI Jane”. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, repitió el actor ante la mirada atónita de todos los presentes.

Durante el especial, Rock llamó directamente a la estrella de Emancipation, especulando que el ataque de Smith se trataba de que él “practicara la indignación selectiva”. Rock también hizo referencia a los rumores de una posible trampa que surgieron en 2020 para Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith , entre otros temas controversiales. Meses después del incidente de los Oscar, Smith publicó un emotivo video de YouTube en el que se disculpaba con el comediante por golpearlo en el escenario.

Aunque Rock guardó sus comentarios sobre Smith para los últimos minutos de su show, se burló en la introducción de su show, con una frase en la que señalaba que a quienes “las palabras les duelen, nunca han recibido un puñetazo en la cara”. Antes del final, dijo que Meghan Markle debería haber sabido que se casaría con una familia racista y una larga lección sobre cómo las mujeres de su edad son más caras hasta la fecha porque quieren techos nuevos en lugar de zapatos.

Puedes disfrutar del show Chris Rock Selective Outrage que se encuentra disponible en Netflix.