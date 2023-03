Internaron al taxista agredido por el agente de tránsito

Gabriel Sotelo, el taxista que protagonizó ayer el incidente callejero y recibió un golpe del inspector de tránsito, Emiliano Nasul, fue internado anoche en un sanatorio de la capital.

“Al volver del hospital, después de hacer la denuncia y realizar otros trámites, Gabriel empezó a sentirse mal. No recordaba lo que había pasado, tenía memoria borrosa y no respondía bien las preguntas de su esposa. Por ello, ella decidió llevarlo a un sanatorio. Desde ayer está internado y estamos esperando los resultados de la tomografía y las palabras de los médicos”, expresó el abogado representante.

El letrado confirmó a LG Play, que el hombre había sufrido la fractura del tabique: “La placa lo demostró”.

Sobre la causa penal, que ingresó a la Unidad de Decisión Temprana del Ministerio Público Fiscal (MPF), el abogado dijo que “tenemos testigos que dicen que mi cliente Gabriel en ningún momento agredió al agente de tránsito, sino que recibió, sin mediar palabra, una agresión. Las imágenes son claras en ese sentido”.

El representante desestimó la versión del inspector de tránsito, quien había afirmado que el taxista habría avanzado sobre él, le habría tirado la moto e intentó sustraerle el caso y la radio móvil. “Hay testigos que demuestran que eso nunca pasó”, señaló el letrado.

"Yo nunca le quise pegar"

Luego que se viralizaron las imágenes sobre un violento hecho protagonizado por un agente de tránsito tucumano que se enfrentó a puños con un taxista en plena vía pública.

El taxista agredido habló en exclusiva con LOS PRIMEROS e indicó que debió asistirse en el hospital Avellaneda: "Estoy re mareado todavía, me duele la cabeza, la nariz, me siento mareado. Me hicieron una placa, me dijeron que tengo una fractura", indicó el hombre y contó su versión del hecho.

"La moto la tira él, tengo un testigo que vio que él la tiró a la moto. Nunca le he querido pegar", dijo el taxista.