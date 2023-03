Enzo Fernández fue titular en el triunfo del Chelsea sobre Borussia Dortmund. Como era de esperar, se consagró como una de las figuras del partido y finalizó la jornada con un emotivo momento. Las cámaras capturaron a un joven fanático que saltó al campo de juego para acercarse al mediocampista de la Selección Argentina.

Allí, Enzo logró verlo por lo que se detuvo para hablar con él, antes de que los miembros de la seguridad del estadio lo saquen de la cancha. En ese sentido, le entregó su camiseta con la cuál fue gran participe de la victoria 2-0 sobre Borussia Dortmund.

El nene eludió a los empleados de seguridad y llegó hasta Enzo llorando, rogándole que le regalara su camiseta. ¿Qué hizo el mediocampista? Frenó, abrazó al pequeño y le regaló la camiseta que utilizó durante el cotejo frente al Dortmund. "Fue un momento muy lindo. Vino corriendo, me abrazó, me pidió la remera y se la di. Los nenes tienen algo especial que me llegan al corazón", le dijo a ESPN sobre lo sucedido.

El emocionante gesto de Enzo Fernández con un nene que invadió la cancha en pleno partido.

Luego analizó el partido: "Estoy muy feliz por el grupo, se lo merecía. Estamos trabajando mucho para revertir los resultados. Es muy importante ganar dos partidos seguidos en casa. Creo que estamos haciendo las cosas bien".

"Seguir en Champions nos da confianza. Es algo inimaginable que la gente coree mi nombre porque llegué hace muy poco", agregó y reconoció que le está costando la adaptación: "Siento muchas diferencias con este fútbol, pero el equipo me está ayudando mucho. Me llevará un poco de tiempo, pero estoy acostumbrándome. También a la ciudad, mi familia está aquí conmigo. La adaptación llevará un poco de tiempo, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible para que sea rápido".

También le preguntaron si haber sido parte de la Selección argentina campeona en Qatar cambió algo en su día a día y fue tajante en su respuesta: "Ser campeón del mundo no me cambió nada en mi cabeza, voy a ir siempre a por más. Jugar para el Chelsea es algo muy pasional y en la Premier League también, porque es un sueño que tenía desde pequeño".

Enzo Fernández se puso picante y contó cómo fue el cruce con Mbappé en la final del Mundial Qatar 2022

Enzo Fernández habló por primera vez desde la obtención de la tercera estrella con Gastón Edul en TyC Sports. En concreto, Enzo habló sobre el cruce que tuvo con Kylian Mbappé en la final: “Discutimos un poco pero a mí no me gusta mucho contar lo que pasa en la cancha, había dicho algunas cosas en la previa pero queda ahí, no importa lo que dijo al final. Está loco, le gritó el gol en la cara (al Cuti Romero)”.

También habló de cómo vivió el momento en el que supo de su convocatoria: “Parece irreal. Me enteré una semana antes que iba al Mundial. Estuve tres meses preparándome física y mentalmente por si me tocaba ir. Se lo conté a mi señora, nos largamos a llorar y festejamos. Después se lo conté a mi familia y amigos”.

Además, Fernández reveló qué le dijo Lionel Messi antes y después de su gol a México: “Antes del córner, Leo me dijo que me acerque a jugar. Cuando recibo, me queda de frente un defensor, lo encaré y le pegué al arco. En el festejo, Messi me viene a abrazar como diciendo ‘viste que te dije, hijo de p...’. Fue muy emocionante”.