El lateral del Manchester City y jugador de la Selección de Inglaterra, Kyle Walker fue filmado por las cámaras de seguridad de un bar de Manchester en el que se lo vio bajándose los pantalones ante el resto de los clientes que se encontraban en el local. Además, le dio un besó a una joven que no es su mujer.

Según el diario inglés The Sun, el incidente se produjo durante la noche de este domingo junto a un grupo de amigos y dos mujeres. Un día antes del triunfo del equipo de Pep Guardiola por 2-0 ante Newcastle. El lateral podría ser acusado de “exposición indecente”, una pena que tiene una condena de hasta dos años de cárcel.

La Ley de Delitos Sexuales de 2003 de Gran Bretaña dice que la exposición indecente es cuando una persona expone intencionalmente sus genitales, y tiene la intención de que se vean, lo que podría causar alarma o angustia.

Teresa Parker, quien pertenece a la asociación de Women’s Aid explicó en el diario The Sun que “ya sea para conmocionar, para reírse o para intimidar, para las personas afectadas por la exposición indecente puede haber efectos a largo plazo, malestar y trauma. Puede darle a la persona que se expone una sensación de poder en la situación. Y si no hay repercusiones, posiblemente les dé la confianza para ver qué pueden hacer la próxima vez”.

Kyle Walker habría sido infiel

El jugador y su esposa pasaron el día juntos en Cheshire

Kyle Walker está comprometido con Annie Kilner, su pareja desde que era un adolescente y con la que tiene tres hijos. La relación ha sufrido muchos altibajos debido a las infidelidades y escándalos del jugador.

En 2019 Annie rompió con él cuando Laura Brown, una estrella de la televisión británica, reveló que había mantenido relaciones sexuales con el defensa del City. Pero tras recibir el perdón de la madre de sus hijos, la polémica volvió a estallar cuando Laura dijo que esperaba un hijo de Kylee.

Walker tuvo que mudarse de piso y a los pocos días salió a la luz que había infringido las normas del confinamiento para una sesión de sexo de cuatro horas con dos mujeres, lo que también fue perdonado por Annie Kilner.

Kyle Walker hizo una fiesta sexual en plena cuarentena

El episodio, que provocó un escándalo mediático en Inglaterra y específicamente en la ciudad de Manchester, fue revelado por el portal británico “The Sun”, a partir del testimonio de una prostituta que participó del encuentro en la casa del lateral derecho.

Se trata de Louise McNamara, la joven que recibió 2500 euros para acceder a una fiesta que organizó el jugador junto a un amigo en medio de la cuarentena.

Según detalló la joven al medio inglés, ella y una brasileña de 24 años llegaron al departamento del futbolista en un taxi el martes cerca de las 22:30.

“Trabajo con una agencia en Manchester. Recibí un mensaje de mi jefe que decía que un cliente de alto perfil estaba buscando a alguien con clase. Tomé un taxi desde Manchester a la dirección y un conductor me recogió afuera y me llevó a las puertas de su departamento. Entonces su amigo salió y me conoció. También había otra chica en el auto”, aseguró McNamara, quien nunca supo que Walker era futbolista hasta que la otra mujer se lo advirtió.

McNamara llegó a sacarle fotos con su celular al futbolista, en las que se lo ve en la cocina y contando el dinero que le dio posteriormente, siempre en virtud de su testimonio.

El propio jugador, ante la escalada del escándalo, debió emitir “una disculpa pública, por lo que ocurrió la semana pasada”, porque su posición “como futbolista profesional conlleva la responsabilidad de ser un modelo a seguir”.