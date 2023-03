La relación se volvió viral en las redes sociales. “Sin duda algo a lo que aspiro”, le comentaron, entre otras respuestas que generó una foto particular

Una mujer argentina se casó con un japonés y, lejos de que las diferencias culturales intervengan en la pareja, mostró un detalle épico del baño que causó gran revuelo en Twitter.

La foto fue posteada por el usuario @fedegzmn con la descripción: “Una chica que iba a mi curso se casó con un japonés y subió esta foto a Instagram”, acompañada de un emoji de llanto. A la vez que adjuntó la foto a la que hacía referencia.

En la foto se puede ver dos recipientes: una jabonera y un porta cepillos de dientes. Hasta acá nada parece llamar la atención, pero... no eran unos cualquiera. Es que, el porta cepillos tenía el dibujo de un mate y el otro un dibujo de un onigiri, un clásico plato japonés.

Las dos culturas, casi por completo diferentes, unidas en un mismo baño y en una historia de amor. La foto no tardó en hacerse viral ya que alcanzó casi 700 mil visualizaciones, 43,4 mil me gusta y 864 retweets.

Además, los comentarios de otros internautas no tardaron en llegar: “Nooo re contra goals”, exclamó uno. “Tener tu cepillo con el de tu pareja en el mismo vasito me parece el gesto superior, sin duda algo a lo que aspiro”, fantaseó otra. “Estos podríamos ser vos y yo”, agregó otro.

“Qué tan mala persona podés ser”: fue a buscar las camisetas de fútbol a lo de su ex y se encontró con lo peor

Un usuario de Twitter contó en la red social que al separarse de su pareja dejó algunas cosas personales en su casa, entre ellas, las camisetas de fútbol. Cuándo fue en busca de sus pertenencias se encontró con lo peor. “Que tan mala persona podés ser”, reclamó el joven.

El hombre, llamado Mateo (@tutecolman10), realizó un posteo en su cuenta contando la situación que le había tocado pasar. “Recupero la ropa que tenía en la casa de mi ex, que me hacía problema porque iba a la cancha o jugaba San Lorenzo y no le daba bola”, comenzó relatando.

“Y me encuentro con esto”, agregó el internauta, quien además adjuntó una foto de la camiseta en cuestión. Resulta que, su ex pareja, le había hecho lo peor que se lo puede hacer a un apasionado de un club de fútbol: un tajo justo en el medio del escudo, el cuál no tiene ningún tipo de arreglo posible.

Indignado por la situación, el internauta reclamó: “Que tan mala persona podés ser”. “Quedó demostrado la clase de persona que sos, no aprendiste nada de tu papá”, finalizó.