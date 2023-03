Wanda y Zaira Nara tendrán un nuevo hermanito

La felicidad les brota del corazón y no pueden guardar el secreto ni un segundo más. A tan solo veinte días de haber sellado su amor con una unión cristiana, Andrés Nara y Alicia Barbasola confirmaron que están esperando su primer hijo. “¡Estoy embarazada! Es muy reciente, pero lo buscamos con mucho amor”, dijo la vedette. Y mostró el test que certifica que está cursando su segunda semana de gestación.

“Me tenía que venir ayer y, como me sentía rara hacía unos días días, con Andrés dijimos de hacer un test. Porque la verdad es que nosotros desde el mes pasado que decidimos no cuidarnos y dejar que llegue cuando llegue. ¡Y llegó así! Es una bendición”, agregó Barbasola visiblemente emocionada.

Por su parte, Andrés señaló: “¡Llegó la feliz noticia! Alicia se hizo el test que le dio positivo, así que estamos con ansias y muy contentos. Porque aparte era un bebé buscado. Nosotros, realmente, queríamos tener un hijo. ¡Nos superó la rapidez con que llegó, pero bienvenido sea! La verdad es que estamos muy contentos”.

El test de embarazo positivo de Alicia Barbasola

Andrés y Alicia se conocieron hace poco más de un año, cuando grabaron la miniserie El hostal del terror que protagonizaban Patricia Sosa y Roly Serrano. Desde entonces se empezaron a seguir en las redes sociales. Pero fue recién a fines de octubre del 2022 cuando empezaron a charlar. ¿El motivo? La vedette perdió a s u hermano Hugo e hizo un sentido posteo, que emocionó profundamente a Nara. Y esto fue lo que lo movilizó para mandarle el primer mensaje.

Historia de amor

“A partir de ese momento empezamos a hablar. Entonces él me invitó a un lugar muy conocido que festejaba su aniversario y donde él sabía que iba a haber medios, pero yo le dije que prefería no arrebatar lo lindo que nos estaba pasando de esa manera. No quería que pareciera algo mediático, así que le agradecí y le dije que prefería que nos siguiéramos conociendo despacio. Un día que yo había ido con una amiga a cenar él se acercó al restaurante y ahí empezamos a salir. Fue un amor como los de los tiempos de antes, en el sentido de que nos tomamos el tiempo para todo. ¿Viste que hoy pasa que dos personas se ven un par de veces y ya van a lo sexual? Bueno, lo nuestro no fue así. Primero nos enganchamos y, después de que él conoció a mis amigos y mi familia, llegamos a otra situación y fue lo más hermoso del mundo”, había contado Barbasola.

El encuentro personal entre ellos se concretó recién el 10 de diciembre. Y, desde entonces, no se separaron más. A tal punto que, un mes más tarde, Andrés anunció su intención de comprometerse el 14 de febrero. “Queremos darle seriedad a la relación. Yo ya conocí a todos su parientes, que son encantadores. Y ella también conoció a las chicas. Así que estamos en sintonía. Y la verdad es que estamos muy enamorados. Así que decidimos dar este paso para sellar ese sentimiento”.

Lo cierto es que es que lo que se celebró en el último Día de los Enamorados fue una “unión cristiana”, como ellos mismos la definieron. “Andrés me propuso un casamiento, pero yo le dije que a mí no me interesaba firmar ningún papel. Lo nuestro es desde el corazón, es algo emocional. Y lo que a mí me importaba era que estemos bien. Así que para mí, con la bendición de Dios ya era suficiente”, explicó la vedette ya con su anillo en mano.

¿Qué fue lo que lo llevó a dar este paso en tan poco tiempo? “Fundamentalmente, el amor que ella tiene por la familia. Alicia pasó momentos muy dolorosos y los compartimos. No es una chica vulgar, tiene mucho sentimiento. Y la verdad es que nosotros la pasamos muy bien en todos los sentidos, así que queríamos que nuestra unión se consolidara con esta ceremonia”, dijo Andrés.

El hombre, sin embargo, no pudo contar con la presencia de sus hijas, ya que ambas se encontraban fuera del país. Aunque, según dijo, ambas se comunicaron con él para felicitarlo por su compromiso. “Recibí mensajes de las dos y también de Nora, mi exesposa, que no pudo venir por un problema personal pero estaba invitada. Wanda nos dijo que nos veía muy bien y Zaira lo mismo, solo que quiere que sea una celebración más íntima. Pero las dos están muy contentas por este paso que di con Alicia”, agregó Nara, que espera que sus hijas también se alegren por la llegada de su hermanito.