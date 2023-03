Este fin de semana Ulises Bueno tocó en Tornado, un local bailable de José C Paz, provincia de Buenos Aires.

Cuando el artista se acercó para saludar a una de sus seguidoras, lo tironearon de la ropa y cayó del escenario.

“¡Pará loco, pará! ¿Por qué me tiraron del escenario?”, fue la desesperante frase del "Uli".

Sin pasar a mayores, desde la productora del artista informaron que solo le quitaron algunas de sus pertenencias como la remera, gorra, equipo técnico de retorno y cadenas.

Víctor Hugo Morales renunció a C5N

En medio de un gran escándalo, Víctor Hugo Morales renunció a C5N el lunes 6 de marzo. El periodista debía salir al aire con La Hora de Víctor Hugo a las 19, pero no apareció por el estudio y el programa no fue al aire, según contó el periodista Luis Ventura.

Este martes, habló de su salida de la señal de noticias en su programa de radio por AM750 e hizo un extenso posteo en Instagram al que tituló “Por qué me fui de C5N” -el cual después borró- donde manifestó los motivos detrás de su renuncia tras pasar los últimos siete años en el canal.

En Invasores de la TV (América TV), Luis Ventura -que también es presidente de APTRA- reveló que el conductor se fue furioso del canal de noticias porque le debían varios meses de su sueldo y no se lo quisieron pagar cuando él fue a reclamar.

Los supuestos motivos

“En las últimas horas, he visto distintas versiones al respecto de mi salida de C5N y quiero aclarar la situación. Estuve siete años trabajando a gusto y libremente en el canal. Tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. No puedo más que expresarme con gratitud”, expresó Morales a través de un posteo en Instagram.

“Llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo la participación y justamente en un año electoral. No voy a especular con qué pudo haber motivado eso, sino que lo voy a tomar en términos televisivos. Cientos de profesionales andan deseosos de trabajar en televisión y no tienen a veces la oportunidad de tener un programa una vez por semana. Yo he tenido siete años, todos los días haciendo televisión en este periodo y por consiguiente no voy a mostrarme quejoso”.

Sobre su salida de C5N, el periodista sostuvo que “el canal tiene derecho a buscar su propia agenda, su propia idea”. En este sentido aclaró: “A mí no me servía lo que el canal me ofreció para este año y yo manejo mi carrera con un sentido de la dignidad muy profundo. Para mí es un elemento esencial. Sino, no puedo vivir, no puedo respirar ni nada”.

A modo de cierre del posteo, aseguró que seguirá “mirando y recomendado” el canal. “Considero que es la única esperanza televisiva para ver y escuchar algo que se compadezca con aquello que está reclamando la gente desde lo político. Todo lo demás es de derecha y un altísimo compromiso con el establishment”. Para concluir agradeció al canal, a sus compañeros y televidentes.

Si bien la salida de Morales generó sorpresa, lo cierto es que las cosas entre él y C5N se negociaban desde hacía tiempo. El canal deseaba tenerlo en pantalla, pero no en un segmento diario, sino una vez por semana o con participaciones más pequeñas. La idea original era que cubriera la noche del domingo, pero por cuestiones horarias no se llegó a un acuerdo.

Finalmente, se cerró con una sola participación por semana, los lunes de 19 a 20, con La hora de Víctor Hugo. El programa se emitió este año solo el 27 de febrero y su ausencia de esta semana llamó la atención. Horas más tarde, terminó confirmando su renuncia a través de un comunicado en redes sociales que acompañó con un video. Asimismo, este martes dijo en su ciclo radial: “Simplemente, no estaba satisfecho con el ofrecimiento del canal, que reducía mucho mi participación”.