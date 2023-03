Viral: mandó al frente a su compañera en plena exposición

En redes sociales se viralizó un video donde un joven exhibió a una compañera en plena exposición escolar, al afirmar que no había hecho nada del trabajo. Ante ello, la mujer explicó que se había enfermado; sin embargo, él aseguró que se la había pasado en la playa, pues pudo comprobarlo poniendo una diapositiva. El ida y vuelta cautivó a los usuarios.

Por medio de Twitter, el usuario @EnMexicoMagico compartió el video donde se aprecia a los estudiantes exponer frente a toda la clase. Así, tras finalizar, el joven acusó a su chica de no haber hecho nada del trabajo. “Y en conclusión, mi compañera no hizo nada, no me ayudó a nada maestra”, dijo.

Por su parte, la estudiante - muy sorprendida- relató que estaba enferma; sin embargo, su compañero la expuso al decir: “Tan enferma que se fue a la playa”. Acto seguido, mostró una serie de imágenes en las diapositivas donde se la veía de paseo cerca del mar.

Por medio de TikTok, la estudiante respondió al video y dijo que su “amigo” estuvo mal al dejarla al descubierto. “Realmente no me esperaba esto, porque no sabía que me estaban grabando y pues la verdad me confié de que Jonathan es mi amigo y que me iba a dar chance de exponer con él, aún sin haber hecho nada. Efectivamente, me dejó pasar a leer mis partes de la diapositiva, pero se pasó de lanza, eso no se hace con los amigos”, sostuvo.

Para cerrar, reveló que disfrutó su estadía en la playa. “La verdad me la pasé bien..., ¿lo bailado quién me lo quita?”, sentenció. Hasta el momento, el video de la estudiante cuenta con 5.9 millones de reproducciones y más de 430 mil “likes”.

Fue a buscar las camisetas de fútbol a lo de su ex y se encontró con lo peor

El hombre, llamado Mateo (@tutecolman10), realizó un posteo en su cuenta contando la situación que le había tocado pasar. “Recupero la ropa que tenía en la casa de mi ex, que me hacía problema porque iba a la cancha o jugaba San Lorenzo y no le daba bola”, comenzó relatando.

“Y me encuentro con esto”, agregó el internauta, quien además adjuntó una foto de la camiseta en cuestión. Resulta que, su ex pareja, le había hecho lo peor que se lo puede hacer a un apasionado de un club de fútbol: un tajo justo en el medio del escudo, el cuál no tiene ningún tipo de arreglo posible.

Indignado por la situación, el internauta reclamó: “Que tan mala persona podés ser”. “Quedó demostrado la clase de persona que sos, no aprendiste nada de tu papá”, finalizó.

El posteo se volvió viral en la red social del pajarito celeste, al punto de que alcanzó más de 22 mil me gusta, casi 1500 tweets citados y 500 retweets. Además, otros usuarios no tardaron en brindar sus comentarios al respecto.

“Cómo va a romper el escudo?????? Definitivamente nunca fue por ahi hermano”, agregó otro internauta. “Como andás Mateo no te conozco pero sí puedo decirte que tenés que estar feliz. Porque gracias a Dios te alejaste de esa persona. Un escudo roto es mejor que seguir al lado de esa persona. Camisetas te vas a comprar miles...”, le aconsejó otro.

Además, hubo quienes se empatizaron con la situación y hasta le quisieron brindar ayuda económica para que pueda comprarse otra camiseta: “Mateo pone un cbu abajo como hilo para que te donemos todos aunque sean 100 pesos así te compras otra nueva”.