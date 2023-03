Las revelaciones del campeón del mundo Julián Álvarez

La carrera de Julián Álvarez creció exponencialmente en un corto período de tiempo en el que pasó de River Plate al Manchester City y se consagró con la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 con un papel trascendental. La Araña disfruta su presente en la Premier League y aprovechó para hacer un repaso de cuando tocó la gloria con la Albiceleste. Titular recién en el tercer partido frente a Polonia, el oriundo de Calchín sacó a la luz una de sus cábalas durante su estadía en Doha.

“En el torneo de truco jugamos con Enzo y Alexis que perdimos. Después en el día a día jugábamos con Enzo y Lautaro. Dos días antes de cada partido jugábamos en la pieza del Chiqui contra Dani el peluquero y Lucho Nakis. Siempre nos sacábamos una foto también. Antes de salir al estadio, en la charla técnica, bajábamos del ascensor con Enzo y siempre nos saludaba. Si pasábamos y el Chiqui no estaba, nos hacía volver”, reveló en charla con TyC Sports.

El presidente de la AFA escuchó la frase Julián y rápidamente se hizo responsable en las redes sociales. “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, respondió Tapia. Además, Álvarez alegó que el torneo interno que se realizó puertas adentro en la concentración lo ganó “un utilero, Nico Pérez, Damián Albil y un dirigente”.

Ya con la mente en arrebatarle la Premier League al Arsenal, la Araña dio detalles cómo es su relación con Erling Braut Haaland y su fanatismo por el Xeneize. “Más allá de lo que todos sabemos futbolísticamente, es un buen chico. Me ayuda, hablamos y trato desde afuera de ver lo que hace dentro de la cancha para aprender. Desde que llegué me decía que él era de Boca, me hablaba de La Bombonera porque había estado con Balerdi en Borussia. Vamos a ver si lo cambiamos. Va a estar difícil pero vamos a hacer el intento”, comentó con una sonrisa.

Las frases del jugador

• ¿Es consciente de lo que logró?: “No pasó tanto tiempo, va todo muy rápido. Uno no cae ni toma dimensión. El tener que volver al club y tener la cabeza ahí no te da tanto tiempo para pensar. La verdad ES que uno trata de disfrutar al máximo y lo que vivimos fue una locura”.

• La vuelta al país con la copa: “Fue una locura. En Qatar también la cantidad de argentinos en los estadios, nos hacían sentir como en casa. Llegar a Argentina con la Copa y la gente estaba feliz. La sensación de haberlo logrado es increíble”.

• Sus expectativas antes de viajar a Qatar: “Creo que las superó un poco porque se sabía que Lautaro era el delantero. Yo sabía que iba a estar ahí para sumar desde donde me tocara, pero siempre tratando de estar listo por si me tocaba jugar. Lautaro no estaba tan bien físicamente y yo estaba preparado para estar a disposición del técnico. Cuando me tocó supe estar ahí para aprovechar la oportunidad”.

• Cuando se enteró que fue convocado junto a Enzo: “Veníamos hablando también antes del Mundial porque no se sabía la lista. Confiábamos en que íbamos a estar y que iba a ser una locura. Estar ahí representando al país fue cumplir un sueño. Ahora consagrados es una locura”.

• La reacción al saber que jugaba el Mundial: “Uno como que tiene la expectativa de que va a estar y cuando lo logra lo siente natural, no se vuelve tan loco. Estar ahí juntos después de River es una locura”.

• Porcentaje de responsabilidad en el tercer gol a Croacia: “Es un 90-10 de Lionel, sólo la tuve que empujar. Una vez que llegué al área sólo esperé que me llegara la pelota. Uno confía en el compañero pero más con él. Había que ir a abrazarlo a Messi”.

• Emiliano Martínez: “Está loco, no sólo adentro de la cancha. Se hace el tranquilo pero está loco”.

• Su perspectiva de la atajada del Dibu a Kolo Muani: “En el momento me acuerdo de estar en el banco cerca de Fideo y nos agarramos la cabeza porque se nos caía todo en el último minuto. La pelota que atajó fue todo. Pasaron muchos goles, pero esa fue la salvada para poder ir a penales”.

• La charla en el entretiempo de la final: “Faltaba poco pero sabíamos que teníamos que seguir concentrados porque Francia con su calidad podía pasar cualquier cosa. Seguimos durante tanto tiempo, pero en dos jugadas nos empatan”.

• La ambición de ganar más títulos con Argentina: “Vamos a seguir de la misma forma porque los argentinos somos así. Nos gusta seguir para adelante, ganar lo máximo posible dando lo mejor. Como está el grupo, como venimos, con la noticia de que sigue Scaloni, que lo viene haciendo muy bien. Yo estoy en la Selección por él. El grupo está bien y vamos a seguir de esta forma”.