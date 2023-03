El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou analizó los motivos por los cuales muchos argentinos deciden radicarse en el país que gobierna.

“Muchos de los argentinos que están en un Uruguay tenían su casa de veraneo o pasaban algún tiempo acá. Uruguay generó mecanismos de atracción respecto a residencia e inversiones y eso creo que de alguna manera puede haber estimulado a algunas personas”, introdujo.

Y detalló: “Uruguay es un país de puertas abiertas para los argentinos y para todos los que quieran venir a desarrollarse con su familia en paz y en tranquilidad, a encontrar certidumbre; todos en algún momento de nuestra vida, cuando pasamos a adultos, queremos planificar a mediano y largo plazo, sobre todo cuando tenés familia, es algo inherente al ser humano y Uruguay es un país que genera certidumbre y eso da confianza”.

En 2022 hubo 7.209 argentinos que solicitaron la residencia en Uruguay

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, explicó que hay muchas familias de argentinos que se radicaron en Montevideo, Maldonado y Punta del Este, entre otras ciudades. Y en todos los casos se encuentra con un denominador común cuando habla con ellos: están muy contentos con la decisión adoptada.

Según datos oficiales de la Cancillería de Uruguay, en 2019 fueron 2.042 la cantidad de argentinos que solicitaron la residencia, mientras que en el 2020 fueron 6.816, en 2021 unos 12.489 y por último en 2022, hubo 7.209 solicitudes para residir en territorio oriental.

Las frases más destacadas de Luis Lacalle Pou

“En el 2020 teníamos déficit, desempleo, crecimiento escaso o nulo, una inflación razonable y la obligación de equilibrar las cuentas públicas, a los 12 días explotó la pandemia, se separaron los gastos estructurales de los gastos por la pandemia, en lo estructural ahorramos y el coronavirus se llevó US$2000 millones”.

“El crecimiento para el 2022 era de 3,8%, pero llegamos a 5%”.

“Uruguay quiere que avance todo el Mercosur, pero no hay mucha voluntad, cada país tiene sus intereses, no hay una voluntad urgente de avanzar en un acuerdo con otros países, pero Uruguay la tiene”.

“Cuando estemos diremos: ‘¿Vamos?’ a Paraguay y a la Argentina y si no, iremos solos, se lo dije al presidente de Brasil, Lula da Silva, que si negocia con China y llega antes que nosotros nos subimos a ese carro”.

“No tenemos interés de borrarnos del Mercosur”.

“No creo que en las olas políticas, en la homogeneidad de las olas ideológicas”.

“Cada país tiene su idiosincrasia, Paraguay tiene un sistema distinto y no estuvo afectado por olas”.

Acuerdo con China y crítica a Alberto Fernández

La voluntad de Lacalle Pou es la de abrir a su país al mundo y mantiene negociaciones con China, entre otros países, a fin de formalizar un Tratado de Libre Comercio.

Respecto al estado de la negociación con el país asiático, el mandatario oriental aseguró: “Avanzar es una cosa, y la velocidad es otra. Está avanzando, pero quizás la velocidad de esos países no es la nuestra, que estamos para sentarnos a firmar mañana. Y al mismo tiempo, hay presiones legítimas, de los vecinos del Mercosur, básicamente de Brasil y Argentina, para que Uruguay no avance en acuerdos”.

Y confirmó: “Nosotros estamos iniciando la negociación del TLC (Tratado de Libre Comercio) con China, estamos conversando con Turquía, y el año pasado presentamos la adhesión al Tratado del Pacífico. Esos son los tres ejes fundamentales de Política Exterior, que trajo algunos inconvenientes con los socios del Mercosur”.

Sobre esto, y más precisamente sobre la frase del Presidente argentino Alberto Fernández que en su momento manifestó que “Uruguay se quiere cortar solo”, Lacalle Pou explicó: “No es mi intención polemizar con Alberto Fernández, pero nosotros siempre fuimos muy claros en lo que Uruguay necesitaba. Lo dijimos en reuniones formales multilaterales, reuniones formales bilaterales, y lo dijimos cuando se hablan las cosas en serio, a calzón quitado comiendo un asado, mano a mano”.

“La actitud de Uruguay no es ‘me enojé y me llevo la pelota’. Nosotros queremos que avance todo el Mercosur. Ahora, no hay mucha voluntad de avanzar de todo el Mercosur, y no estoy adjetivando, porque cada país tiene sus intereses. Pero lo que es notorio es que no hay una voluntad urgente de avanzar en acuerdos con otros países, en este caso China”, aseguró.

Asimismo, el mandatario del país vecino confirmó que la intensión de su país no es la de retirarse del Mercosur. “Lo que nosotros decimos, pertenecemos al Mercosur y no tenemos interés en borrarnos del Mercosur, pero estamos negociando con China, y cuando tengamos un principio de acuerdo, miraremos para al costado y diremos: ‘Brasil, Argentina y Paraguay, ¿vamos?’. Uno espero que vayan y sino iremos solos”, manifestó.

Y concluyó sobre el tema: “A Lula le dije: ‘Presidente, usted forma parte de una de las grandes potencias, si usted negocia con China va a andar volando’. Lo que vamos a hacer mientras tanto es seguir negociando con China para ver si llegamos a una solución nosotros”.