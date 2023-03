Wanda rompió en llanto, contó por qué y la criticaron

Wanda Nara comparte gran parte de su rutina en las redes sociales, desde las novedades de su trabajo hasta los aspectos íntimos de su vida familiar y sentimental. Esto, a pesar de haberle ganado el cariño de millones de personas, también la convirtió en el blanco de críticas y, en las últimas horas, los usuarios de Instagram la cuestionaron duramente luego de que publicara una foto que se sacó después de haber llorado.

A lo largo de los últimos días, la nueva conductora de MasterChef -ciclo que llegará a la pantalla de Telefe en las próximas semanas- decidió mostrarle su cara menos conocida a sus 16.3 millones de seguidores de Instagram.

Para esto, primero subió una selfie que se sacó mientras disfrutaba del desayuno y, además de mostrar la variedad de frutas e infusiones con las que decidió empezar el día, sumó un breve escrito en el que enumeró aspectos de su personalidad que quizás no son tan conocidos.

“Fan de dormir y de comer. Amo los desayunos en todas sus formas, el room service es mi debilidad. Mates amargos, me gusta la ropa de marca, pero amo los descuentos. Mi debilidad son las tortas, pero un sándwich en baguette con manteca, jamón y queso me enamora. Cocino sin talento pero con amor, en realidad no se para qué tengo talento. Antes de dormir tomo un té y duermo con cremas. Me gusta escuchar todo tipo de música y caminar descalza”, expresó. Y, entre paréntesis, aclaró: “Para que me conozcan un poco más”.

Un día después de dicha publicación, la cual logró superar los 98 mil Me Gusta, la mayor de las hermanas Nara sacó a relucir otro de sus lados menos vistos por el público, pero esta vez lo hizo de una manera tan directa como enigmática.

El posteo que indignó a los usuarios

Sentada en el asiento de atrás de un auto, posó primero con un par de lentes de marca que le cubrían gran parte del rostro y, en la segunda postal, se los sacó solo para revelar que tenía los ojos rojos y llorosos. “A veces lloro por cosas lindas... en mi segunda foto. Hoy tempranito”, expresó, a modo de descripción. Dicho eso, no dio más explicaciones sobre el motivo detrás de sus lágrimas de emoción.

Aunque hubo quienes aplaudieron su accionar, fueron muchos más los que la criticaron. “Cómo podes llorar arriba de una nave y al lado de una cartera Chanel con todos los lujos que te das, hijos sanos... ahí nos damos cuenta de que lo material no es la felicidad”; “que ganas de llamar la atención” y “no puede soltar el teléfono ni para llorar tranquila”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.