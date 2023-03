Avanza la reparación de la iglesia San Francisco

Lento pero seguro es el avance de los trabajos de restauración que se llevan adelante en la Iglesia San Francisco. Por estos días las tareas están concentradas en el claustro, donde se deben reemplazar al menos siete columnas que hacen al esquema estructural de este monumento histórico nacional.

Al respecto, Gonzalo Galindo, responsable de la obra manifestó al móvil de Los Primeros TV que esta etapa demandará una inversión de 20 millones de pesos y no pudo precisar el tiempo que demandará este trabajo.

Mucho más delicada es la tarea que se demanda la restauración de la parte exterior, ya que se debe respetar la mayor fidelidad de los materiales para conservar la fachada original de la iglesia. En este caso, Galindo estimó que serán necesarios otros 70 millones de pesos.

Al respecto, señaló que el flujo de recursos no se hace con la premura que se necesita para afrontar los trabajos, al advertir que es un proyecto que cuenta con el financiamiento del gobierno nacional, de la Provincia y de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Los trabajos fuertes sobre la estructura dañada comenzaron a inicios del año 2021 y sobre el final de obra, Galindo admitió que no hay una fecha determinada dada la complejidad de la restauración y al financiamiento que se requiere.

La presidenta de la Comisión para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural de Tucumán, Olga Paterlini de Koch, en ocasión de una entrevista realizada por La Gaceta, detalló algunos de los trabajos pendientes a hacer si llegan las partidas de dinero necesarias:

• El claustro. Este sector requiere afrontar un estudio de la situación estructural. “Decidimos que había que apuntalar una de la ocho columnas con mayor grado de criticidad. El municipio pagó eso y fue un trabajo impecable. Ahora se debe hacer investigación sobre cómo está construida la columna y qué está pasando en el interior, ya que no se ve con claridad”, describió la experta. Sobre el trabajo, precisó que deberán desarmar una columna con un procedimiento especial en la conservación de monumentos. “Contamos con apoyo de la Dirección Nacional de Arquitectura y de dos especialistas en restauración de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT. Ellos guiarán el proceso de anastilosis (significa reconstrucción de un monumento en ruinas). Además vamos a hacer el proyecto de consolidación estructural del ala este. Todo es más difícil porque no hay planos . Eso es lo más increíble, que los franciscanos no hayan tenido nunca esos papeles”, añadió.

• El campanario. Empezarán con el primer nivel para hacer la restauración. Allí hay pináculos (según la RAE se refiere a la parte superior y más alta de un edificio o templo), en forma de pequeños tótem, pero que tienen un metro ochenta de altura. “Uno de ellos -contó- está descalzado y hay que repararlo”.

• Jardín del claustro. La Comisión invitó a paisajistas para que realizaran un relevamiento de la plantas y árboles. “Tiene una vegetación maravillosa, de gran tamaño. La idea es relevarlas y recuperarlas”, detalló.

• Fachada. Se iniciará el desarrollo de la restauración. Debido al andamio hoy no se ve nada, sin embargo esa estructura metálica tiene un valor extraordinario, según la Comisión. La fachada es de 1887. Nunca más se levantó un andamio completo para restaurarla completamente. Las restauraciones siempre fueron parciales. Y con este andamio es la primera vez se llegó a la parte superior y con ello se llegó a los colores originales. Desde la orden decidirán si cambian el color. Nosotros tenemos contacto directo con ellos, aunque ya no están en la provincia. Nos dieron carta libre para gestionar”, precisó.