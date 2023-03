UTA anuncia un paro: "La empresa que no pague, se paraliza"

La Unión Tranviaria Automotor (UTA), el gremio que nuclea a los colectiveros, rechazó la propuesta de pago de los haberes de los empresarios del transporte de pasajeros, quienes advirtieron que no estaban en condiciones de cumplir con los salarios de febrero al no haber recibido los subsidios nacionales.

"Siempre está latente (la medida de fuerza) porque es la única herramienta que tienen los trabajadores para defender los derechos”. Con esta advertencia, César González, secretario general de Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Tucumán, adelantó que podría haber paro en el transporte público de pasajeros a partir de mañana, si no reciben los pagos de los salarios de febrero.

Luego de una reunión con los empresarios del sector, González señaló que los colectiveros rechazaron la propuesta de pago recibida. Esta consistía, según el referente de UTA, del pago del 70% del sueldo correspondiente a febrero, y sin el aumento que fue acordado en las paritarias nacionales, es decir, sin el nuevo nomenclador.

Si no cumplen con el pago habrá paro de colectivos en Tucumán

“Fuimos categóricos, dijimos que no, porque los trabajadores no están en condiciones de financiar su salario”, apuntó González. Y advirtió que la posibilidad del paro está siendo barajada, y que se definiría en las próximas horas. “Los colectivos van a funcionar normalmente hoy, no sé si todo el día”, adelantó.

El dirigente gremial reconoció que es el segundo mes que no arribaron a la provincia los subsidios nacionales para el transporte público de pasajeros. Sin embargo, puntualizó que "los trabajadores no pueden seguir soportando está situación".

"La empresa que pague dará su servicio normalmente, después de las 18 horas sabremos que pasará exactamente", afirmó.

Desde AETAT buscan negociar para evitar el conflicto

Luis García, directivo de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), admitió que la oferta incluía el pago del 70% del sueldo de febrero, aunque señaló que sí está contemplado el nuevo sueldo.

“Nuestra propuesta fue pagarles el 70% del sueldo cuando podamos disponer de los fondos del subsidio provincial, que estimamos que mañana (por hoy) ya estará acreditado a la cuenta de las empresas, y a más tardar hasta el viernes abonaríamos el otro 30%”, expresó García, en diálogo con LA GACETA. Ese 30% dependería, en principio, de las compensaciones tarifarias nacionales, que ya estarían en curso para esta semana.





Para evitar una medida de fuerza, además de recibir los fondos por parte de la Provincia, García adelantó que los empresarios harían un esfuerzo extra para poder abonar el 100% del sueldo en las próximas horas. “Con un costo de financiación extra, tendríamos que pagar ese 30% mañana mismo (por hoy) para evitar la medida. Creo que sí se puede evitarla de esta manera”, intuyó el empresario.

Jorge Berretta, vicepresidente de la cámara empresaria, dijo que los sueldos de enero se pagaron, justamente, con financiamiento externo, y que esto genera complicaciones a los empresarios. “Este financiamiento es extremadamente caro, y muchas de las empresas no podemos acceder a créditos”, afirmó.

Además, Berretta señaló que cuando se firmaron las paritarias, una de las cláusulas (la número ocho) contemplaba que, si desde el Ministerio de Transporte de la Nación no se depositaban los fondos, los empresarios no podrían ni estarían obligados a hacer frente al pago de los salarios. Y eso, dicen, es lo que sucedió ya que los fondos nacionales aún no llegaron. “UTA lo que firma con la mano lo borra con el codo”, aseveró Berretta.

García aseguró que todavía no llegaron a la provincia los subsidios nacionales correspondientes a enero y febrero. Justamente, por esa razón, dijo el empresario, el sueldo de enero se pagó con el nomenclador viejo; es decir, sin aumento salarial. Aduciendo que quien está en falta es la Nación, García remarcó que una medida de fuerza no sería conveniente para nadie.

Berreta concluyó en que "esperamos poder llegar a un acuerdo porque no hay motivo para que haya una medida de fuerza", agregó.