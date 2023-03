Otro fallecido por neumonía bilateral en Tucumán

Un nuevo fallecimiento encendió las alarmas en el sistema público y privado de salud de Tucumán. La muerte de Daniel Carchetti, recepcionista de un sanatorio privado, es la tercera por este brote que se desató a principios de año.

"Estuvo internado por lo menos tres semanas. Ahora tenemos compañeros complicados que están bastante enfermos. Lo que no estamos advirtiendo es que son enfermeros en su mayoría jóvenes. No es que no haya un agente etiológico, sino que no se ha identificado", afirmó Angelina Liezun, integrante del Consejo de Enfermería de Tucumán (CET), según una publicación de La Gaceta.

Convocatoria

El jueves, a las 18, convocan a una marcha en plaza Independencia “para pedir que el Estado busque las causas del deceso y que cuide las condiciones laborales de los enfermeros”.

Participarán de la medida los familiares de las personas fallecidas y algunos enfermeros y miembros del personal de Salud. “Muchos tienen miedo. Enfermería es una profesión frágil, naturalizaron el abuso. Sus cargos dependen siempre de un otro”, señaló Liezun.