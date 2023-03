Gran parte de los maestros de EEUU renunciaron

El último año escolar, más maestros que nunca decidieron no volver a las aulas. Los datos provienen de un análisis hecho en ocho estados por la organización no gubernamental focalizada en temas de educación, Chalkbeat.

En el estado de Washington, más maestros decidieron renunciar en el sistema público de escuelas el año pasado que en cualquier punto durante las tres décadas previas. Maryland y Louisiana vieron más maestros renunciar el último ciclo lectivo que en los últimos diez años. En Carolina del Norte la tendencia es aún más preocupante, ya que tuvieron un número récord de maestros renunciando a mitad del ciclo escolar.

¿Las causas?

Los altos índices de estrés, el cambio en la conducta de los alumnos, los bajos salarios en medio del alza del costo de vida y un clima político enrarecido que se siente en las aulas. La pandemia exacerbó estos problemas y muchos maestros no pudieron tolerarlo. El problema es que esto pasa justo cuando, por la pandemia, muchos estudiantes están retrasados en sus estudios.

Los datos no son fáciles de obtener. El gobierno federal no suele llevar un registro de la cantidad de renuncias de maestros, ni tampoco lo hacen los estados. Por eso en lugares como California, Nuevo México, Ohio y Pensilvania se presume que existe este mismo problema pero no se puede confirmar con datos duros.

Chalkbeat concentró su estudio en Hawaii, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Washington, con datos duros sobre el ciclo lectivo 2021-2022 y datos parciales del ciclo lectivo en curso 2022-2023.

En todos los casos se encontró que el número de renuncias de maestros estaba en su punto más alto en, al menos, cinco años, siendo en promedio un 2% por encima de lo que eran las cifras previas a la pandemia. Para entenderlo en números concretos, si se trata de un colegio con 50 maestros, al menos un maestro más que en años anteriores renunció. No es una cifra catastrófica, pero es una tendencia que preocupa.

En Louisiana, por ejemplo, cerca de 7 mil maestros renunciaron el último año escolar, lo que implica alrededor de mil maestros más que lo que usualmente lo hacían. El estudio detalla que muchos maestros se sintieron abrumados por temas politicos durante la pandemia (como la grieta acerca de si abrir las escuelas o no), mientras que otros vieron un significativo aumento en la carga de sus labores sin un sueldo que lo amerite.

Si bien el reporte es acerca de ocho estados, los expertos entienden que la tendencia es a nivel nacional.

La Universidad de Miami ofrece una solución para la escasez de maestros en Estados Unidos

No hay otra manera de decirlo: faltan maestros. En todo el país, pero fundamentalmente en las ciudades grandes de Estados Unidos. Suele no ser un trabajo bien pago, pero que exige gran dedicación y estudios universitarios. Con el correr de los años, cada vez son menos las personas que quieren entrar en esta profesión (pese a los buenos beneficios y la estabilidad del empleo), y el problema ha ido en aumento. Con la pandemia, como muchas otras cosas, esta situación se exacerbó.

Dada esta situación, la Universidad de Miami (UM) ha decidido tomar cartas en el asunto. Aliándose con dos organizaciones no gubernamentales, Achieve Miami y Teach for America Miami-Dade, decidieron lanzar la iniciativa Programa de Aceleración de Maestros.

A partir del semestre de primavera, que comienza este mes de enero, los estudiantes del último año de carreras de grado que no hayan contemplado la docencia como carrera, pueden darle un giro a su vida laboral tomando un curso extra que les asegurará un trabajo en las aulas.

Así estén cursando cualquier otra carrera que nada tenga que ver con educación, la universidad les ofrece tomar una materia durante un semestre sobre docencia que los habilitará a ser maestros de primaria en el sistema público de escuelas de Miami Dade. No sólo los habilita, sino que les garantiza un puesto de trabajo allí si es que así lo quieren.

Detrás de la iniciativa se encuentra la escuela de educación de UM, junto con Achieve Miami, una organización dedicada a achicar las diferencias sociales y culturales entre los estudiantes de Miami Dade, y Teach for America Miami-Dade, una organización dedicada a reclutar graduados universitarios en todo el país para incorporarlos en la docencia en escuelas de zonas de bajos recursos.