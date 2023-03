UTA amenaza con un paro si no se pagan los sueldos

La situación entre los empresarios nucleados en AETAT y los gremialistas de UTA se ha puesto tensa nuevamente debido al pago de los salarios. Este lunes, las autoridades de ambas partes se reunieron para intentar acordar una fecha de pago sin afectar el servicio de prestación.

La fecha tope para el abono del sueldo del mes de febrero es este martes, desde las cero. El incumplimiento de ello, significará el motivo de una medida de fuerza.

Los empresarios ofrecieron abonar el 70% del salario de febrero, sin incluir el último aumento acordado en febrero. “Les dijimos que no (aceptábamos) porque lo trabajadores no están en condiciones de financiar los salarios. Los empresarios manifestaron que no había llegado el subsidio nacional. Es cierto, se trata del segundo mes que la Nación no envía los fondos al interior, pero el personal no puede seguir soportando esta situación”, afirmó el secretario general, César González.

Posible medida de fuerza

"Vamos a espera hasta mañana a la cero hora. Mañana (por este martes) analizaremos con la Junta Ejecutiva la situación y veremos cuáles son los pasos a seguir. Saldremos a hacer inspecciones. Siempre está latente el paro, porque es la única herramienta de los trabajadores para defender los derechos laborales. Los colectivos funcionarán normalmente hoy. Mañana también será normal, aunque no sé si será todo el día", aseguró González.