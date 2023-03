Los Diablos Rojos fueron aplastados por el Liverpool, que los goleó por 7-0. El defensor argentino no tuvo su mejor día y fue reemplazado en el segundo tiempo

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, se mostró furioso con los jugadores de su equipo y consideró que la derrota por 7-0 contra el Liverpool fue “poco profesional”.

“Creo que jugamos una primera parte decente, cometimos un error justo antes del descanso y en la segunda parte desaparecimos. No estuvimos a nuestro nivel, no jugamos como un equipo y ha sido poco profesional. Sí, estoy enfadado”, señaló el DT en declaraciones a Sky Sports.

Lisandro Martínez tuvo un partido olvidable contra el Liverpool

El futbolista argentino Lisandro Martínez fue uno de los apuntados por el entrenador ya que después de haber tenido una primer etapa correcta, no supo manejar los tiempos y los climas de la segunda mitad y fue superado ampliamente por los delanteros del conjunto del Liverpool. Hasta, incluso, fue protagonista del segundo gol después de que Mohamed Salah lo dejara tirado en el piso tras gambetearlo.

El argentino fue sustituido a los 77 minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba 5-0 en favor del equipo de Jurgen Klopp.

Complicada jornada de Lisandro Martínez que recibió la tarjeta amarilla con una dura falta

“Estoy sorprendido. Este equipo es resiliente y tiene una actitud ganadora, pero en el segundo tiempo no hemos tenido nada de eso. No hemos seguido nuestro plan y no hemos hecho nuestro trabajo”, dijo el entrenador del United.

“Hemos visto en el pasado que podemos recuperarnos. Después de lo que nos pasó contra el Brentford, contra el Manchester City... Esto ha sido un paso atrás y no es aceptable. Es un toque de realidad y tenemos que aprender de ello”, admitió el técnico holandés.

El extremo africano aprovechó el ambiente festivo, sumó dos más a su cuenta y se convirtió en el máximo goleador en la historia del cuadro rojo por Premier League con 129 tantos, superando a Robbie Fowler quien se quedó con 128. El uruguayo completó su doblete y la frutilla de la jornada la tuvo Roberto Firmino, quien luego de confirmar que se irá del club al final de la temporada pudo aportar en la histórica goleada.

Alejandro Garnacho, que fue convocado en la semana para representar a Argentina en la próxima ventana internacional en los amistoso frente a Panamá y Curazao, ingresó a los 57 minutos de partido pero no pudo hacer nada contra la marca de Trent Alexander-Arnold y Jordan Henderson. El árbitro pitó el final del encuentro y todo el plantel del United sumado a Erik ten Hag se retiraron cabizbajo del terreno de juego.

Sin dudas, se trató de una goleada histórica que terminó con las opciones del Manchester United de ganar la Premier League y por lo tanto el cuarteto de títulos, que arroja una perspectiva diferente para el Liverpool en las doce jornadas que le quedan. Los de Klopp tienen la Champions League cerca, a tres puntos del Tottenham con un partido menos, mientras que el conjunto de Erik ten Hag quedó a catorce puntos de la cima que pertenece al Arsenal y le queda solo aferrarse a la tercera plaza. En Anfield, lo que más se va a escuchar es Here Comes the Sun, porque el espectáculo deportivo finalizó en baile.