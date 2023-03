A Rocío del Milagro Godoy, de 22 años, la mataron en octubre del 2021. Luego de mantener una fuerte pelea con su pareja Roberto Ángel Losseau (37), el 40% de su cuerpo presentaba graves quemaduras. El hombre, acusado de rociarla con alcohol y prenderla fuego, espera el veredicto final.

Durante las audiencias, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la calificación legal endilgada al acusado es la de autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, es decir, femicidio. A su vez, anticipó que la pretensión punitiva es la prisión perpetua.

En este contexto, hablamos con la tía de la víctima que aseguró que "hay pruebas más que suficientes para condenar al asesino de Milagro, dejó a sus dos hijos destruidos, toda la familia", sentenció.

Un dato no menor es que por ordenes del Tribunal que entiende en la causa, la prensa no pudo presenciar el alegato final. Este hecho de coartar la libertad de prensa no fue justificado y por lo tanto, no se pudo tener acceso a lo que ocurre en la sala de juicio. Todos los detalles en el móvil de Mariana Romero para Los Primeros.

El crimen

El 19 de octubre del 2021, cerca de las 16, cuando Rocío se encontraba en su domicilio, en avenida Ernesto Padilla al 500, junto a su hijo de dos años y su pareja, Losseau, fue víctima de un ataque perpetrado por éste, quien con la intención de causarle la muerte le arrojó alcohol en la parte superior del cuerpo y con un encendedor la prendió fuego.

La joven resultó con quemaduras graves en el 40% de su cuerpo, por lo que fue trasladada al hospital Padilla y luego al Centro de Salud, donde falleció ocho días después, el 27 de octubre, como consecuencia de las lesiones sufridas. De acuerdo a la teoría investigativa, dicha agresión se dio en el marco de un vínculo de pareja traumático, donde la víctima sufría constantes humillaciones y reclamos por parte del imputado, evidenciando una relación asimétrica de poder y sometimiento.